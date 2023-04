Viúvo de participante do The Wall volta ao Domingão e se emociona

Na última semana, o The Wall com Daniel Rocha e Jhonathan foi ar. Entretanto, pouco tempo depois das gravações, um deles faleceu 02/04/2023 23:22, atualizado 02/04/2023 23:22

Reprodução

O The Wall, programa do Domingão com Huck, separou um momento que emocionou os telespectadores. Daniel Rocha foi ao palco do programa homengear o marido, Jhonathan, que participou da atração mas faleceu de dengue hemorrágica antes da gravação ir ao ar. Neste domingo (2/4), o viúvo voltou aos estúdios da Globo e comemorou a vaquinha, aberta para que ele pudesse comprar uma casa maior para viver com os cinco filhos.

A arrecadação passou a meta estabelecida menos de 24h depois que o programa foi ao ar e já conta com mais de R$ 450 mil. “Muita gente se sentiu tocada pela história”, se emocionou Daniel.

3 Cards_Galeria_de_Fotos

Luciano Grostein Huck, ou apenas Luciano Huck, nascido em 1971, é um apresentador, dublador, empresário e ator brasileiro. Natural de São Paulo, ficou conhecido por apresentar o Caldeirão do Huck, na TV GloboReprodução/ Instagram

********Foto-Luciano Huck

Huck cursou direito na Universidade de São Paulo (USP), mas interrompeu a formação por se identificar mais com a comunicação. Já trabalhou em agências de publicidade, na rádio 89 FM A Rádio Rock e, mais tarde, na Revista Playboy, na seção 20 perguntasReprodução

********Foto-Luciano Huck

Ao 22 anos, Luciano Huck se tornou colunista no Jornal da Tarde e, logo em seguida, começou a fazer locução em programa da Rádio Jovem Pan. Aos 23 anos, estreou na TV no programa Perfil, ao lado de Otávio MesquitaReprodução/Globo

********Foto-Luciano Huck

Aos 24 anos, Huck viu a coluna do Jornal da Tarde virar programa de TV, o Circulando, na CNT Gazeta. Nesse meio tempo, o jovem abriu alguns bares voltados para a elite paulistaReprodução

********Foto-Luciano Huck

Em 1996, o empresário foi convidado para estrear o H, na Band. O programa, sucesso à época, foi o responsável por lançar as personagens Tiazinha e Feiticeira. Com a Fama, Huck resolveu deixar a coluna no Jornal da Tarde e se dedicar à TVReprodução

********Foto-Luciano Huck

Em 1999, aos 28 anos, assinou contrato com a Globo e passou a apresentar o Caldeirão do Huck, exibido no Brasil e no exterior. A aposta da emissora foi certeira. Em pouco tempo no ar, o programa se tornou líder de audiênciaReprodução/TV Globo

********Foto-Luciano Huck

A fama rendeu ao empresário o prêmio Extra de Televisão na categoria melhor apresentador por seis anos consecutivos. O Caldeirão do Huck, por sua vez, recebeu o prêmio de melhor show de variedades, por nove anos consecutivosTV Globo/ Reprodução

********Foto-Luciano Huck

Em 2021, no entanto, Luciano anunciou a saída do Caldeirão para assumir o comando do Domingão com Huck, também na Globo. Apesar das críticas, o programa apresenta boa audiênciaReprodução

********Foto-Luciano Huck

Huck já se envolveu com Ivete Sangalo e Eliana. Hoje o empresário é casado com a apresentadora Angélica, com quem tem três filhos: Eva, Benício e Joaquim. Descendente de soviético, Luciano é judeuReprodução/Instagram

********Foto-Luciano Huck

Além de apresentador e locutor, Huck também escreveu o livro De Porta Em Porta, dublou o filme Enrolados e estrelou os longas Xuxa Requebra e Um Show de VerãoFábio Rocha/Rede Globo/Divulgação

********Foto-Luciano Huck

Luciano é diretor-presidente da ONG Criar, que ajuda jovens a se desenvolverem profissionalmente por meio do audiovisual. Devido a iniciativa, o apresentador ganhou o prêmio de empreendedorismo social dado pelo jornal Folha de São PauloGlobo/Reprodução

********Foto-Luciano Huck

Como nem tudo são flores, o Huck também se envolveu em série de polêmicas. Em 2012, por exemplo, se recusou a soprar o bafómetro durante uma blitz e teve a carteira apreendida Reprodução

********Foto-Luciano Huck

Em 2007, Huck foi processado pelo município de Angra dos Reis por supostos danos ambientais ao construir irregularmente sua casa de veraneio. Contudo, foi beneficiado por um decreto do governador Sérgio Cabral. Em 2011, no entanto, foi condenado a pagar R$ 40 mil por cercar a faixa costeira ao longa da casa com boiaReprodução

********Foto-Luciano Huck

Em 2014, boatos de que o apresentador poderia disputar as eleições presidenciais surgiram. As informações se intensificaram, outra vez, com a chegada de 2022, ano eleitoral. Contudo, Luciano Huck não se candidatou e renovou contrato com a GloboDivulgação

Na plateia, o viúvo aproveitou para agradecer as doações. “Primeiramente, estou representando meu marido, Jhonathan, e os meus cinco filhos. Quero agradecer a todo o Brasil porque, de grão em grão, consegui comprar minha casinha”, pontuou Daniel, que ouviu o público gritar “ele merece”.

Na sequência, Luciano Huck confortou o participante. “Jhonathan está agora olhando essa família, onde quer que ele esteja. Pelo menos agora você vai ter mais conforto para cuidar dessas crianças. As madrinhas e padrinhos são os milhões de brasileiros que estão de olho nessa família e te apoiando quando você precisar”, explicou.

Saiba como ajudar o casal com a vaquinha: https://t.co/7X5P9aSkuo #Domingão pic.twitter.com/ayz7sSRgfU

— Domingão com Huck (@domingao) March 26, 2023

