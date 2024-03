Vladimir Putin é reeleito na Rússia, diz boca de urna

Levantamento de agência governamental aponta presidente russo com 87% dos votos; outros 3 candidatos disputam pleito

Reeleito, Vladimir Putin (foto) seguirá no Kremlin até 2030 Divulgação/Kremlin

PODER360 17.mar.2024 (domingo) – 16h33



Um levantamento da agência governamental russa Vciom (Centro Russo de Pesquisa de Opinião Pública) divulgado neste domingo (17.mar.2024) aponta que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, venceu as eleições com 87% dos votos e deve seguir no comando do país pelo menos até 2030.

O pleito, que entrou no 3º dia neste domingo, é contestado depois que políticos tiveram suas candidaturas rejeitadas. Além de Putin, só 3 candidatos disputam a Presidência, mas nenhum deles tem chances de vencer e a oposição na Rússia os acusa de serem “fantoches”, apenas para dar ar de legalidade à eleição.

Eis os demais nomes que disputam a eleição e a posição de cada um deles, de acordo com Vciom:

Nikolai Kharitonov, que aparece em 2º; Vladislav Davankov, em 3º; e Leonid Slutsky (4º). Com a confirmação da reeleição, o líder russo superará o tempo de governo de Josef Stalin, que liderou a União Soviética por 28 anos e 11 meses (1924-1953). Putin, de 71 anos, iniciou sua carreira política em agosto de 1999, aos 46 anos, quando foi nomeado primeiro-ministro pelo então presidente Boris Yeltsin, 1º presidente da Rússia depois da dissolução da União Soviética em 1991.

Antes de assumir como chefe de governo, Putin integrou a KGB (Comitê de Segurança do Estado) de 1975 a 1991. Em 1998, quando a agência de inteligência já havia sido renomeada para FSB, e o russo foi indicado a diretor da organização.



Putin governa a Rússia há quase 25 anos. Desde 1999, ele alterna entre os cargos de primeiro-ministro e presidente. Em 2020, o líder russo promulgou uma mudança na Constituição. A medida permite que ele fique no poder até 2036 caso vença as eleições deste ano e a de 2030.

FAVORITISMO Nas pesquisas que antecederam o pleito, o presidente russo apareceu com 75% das intenções de voto e 69 pontos percentuais à frente de Vladislav Davankov, o 2º colocado na pesquisa.

Leia mais sobre as eleições russas:

