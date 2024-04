Você tem uma última chance para assistir estes 9 filmes na Max

Com o seu catálogo em constante expansão, e com muitos lançamentos acontecendo semanalmente, a Max também segue passando por reformulações. E claro, um destes pontos envolve justamente a saída de alguns filmes e séries do seu catálogo.

De tal forma, embora filmes como Wonka, Feriado Sangrento e Todos Menos Você estejam então entre as estreias recentes da plataforma, ela também perderá alguns filmes conhecidos em abril como A Mulher de Preto, Atração Perigosa, Hitch: O Conselheiro Amoroso, Moonlight, entre outros.

Leia a matéria completa no Jornada Geek, parceiro do Metrópoles.

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga o Metrópoles Fun no Instagram.