Líder da Oposição pede lista de presentes recebidos por Lula

Segundo o deputado Filipe Barros (PL-PR), as diversas viagens internacionais do presidente não trouxeram “efeitos positivos para o Brasil”

O presidente Lula e a primeira-dama Janja Sérgio Lima/Poder360 – 28.jun.2023

PODER360 18.abr.2024 (quinta-feira) – 10h04



O líder da Oposição na Câmara, deputado Filipe Barros (PL-PR), protocolou um requerimento na 4ª feira (17.abr.2024) em que pede a lista de todos os presentes recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL), pela primeira-dama Janja Lula da Silva e pelos ministros de Estado, assessores e convidados em viagens oficiais. Leia a íntegra do documento (PDF – 1.005 kB).

Barros solicitou que sejam listados:

os presentes recebidos de 1º de janeiro de 2023 a 16 de abril deste ano; o encaminhamento dado aos presentes; a data de recebimento; o valor dos itens; a finalidade; e a tramitação interna dentro da Presidência da República. Na justificativa do pedido, Barros citou que Lula fez 15 viagens no 1º ano do mandato, passando um total de 62 dias fora do país. Conforme o congressista, “mesmo com o número significativo de viagens, não se observa efeitos positivos para o Brasil até o momento”.

Também cita que o presidente teria recebido 231 presentes oficiais até junho de 2023, sendo a maioria oferecido por autoridades da China. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo em junho de 2023, com informações recebidas via LAI (Lei de Acesso à Informação).

Por fim, o deputado menciona que o TCU (Tribunal de Contas da União) determinou, em dezembro do ano passado, uma auditoria dos presentes recebidos por Lula. “A situação dos presentes recebidos por Lula gera tantas controvérsias que, em dezembro de 2023, o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu por auditar os presentes recebidos no ano, antes mesmo do fim do mandato”, diz no requerimento.

A auditoria do TCU atendeu a uma solicitação da CFFC (Comissão de Fiscalização Financeira e Controle) da Câmara, de autoria do deputado federal Junio Amaral (PL-MG). O congressista pediu que a apuração fosse feita para comprovar a “legalidade no recebimento, registro e destinação dos objetos tratados como presentes e brindes pela presidência da República”.