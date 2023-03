Votação em grupo e Big Fone: entenda a dinâmica da semana do BBB23

Mais uma semana começa no BBB23 e ela chega cheia de novidades. Fred conquistou a oitava liderança do programa nessa quinta-feira (2/3) e vai mandar alguém direto para o paredão no próximo domingo (5/3). Mas os próximos dias terão também Big Fone, votação em grupo e Poder Curinga. Entenda a dinâmica da semana:

LíderCezar Black e Key Alves não disputaram a prova da semana por estarem no paredão após a indicação de Guimê pelo Big Fone e Domitila Barros por ter sido vetada por Bruna Griphao. Fred é o novo líder e poderá vetar alguém na próxima prova.

BBB23 PROVA DO LÍDER 1

Prova do Líder do BBB23

bbb23 fred

Fred é o oitavo líder do BBB23

bbb23 key alves e Cezar Black

Key e Black também ficaram de fora porque estão no paredão

BBB23 Domitila

Domitila foi vetada pela última líder, Bruna Griphao

Poder CuringaOs brothers darão o lance para o Poder do Caminho nesta sexta-feira (3/3). O ganhador poderá escolher em qual grupo vai entrar na hora da votação (entenda melhor abaixo).

AnjoComo de costume, a disputa será no sábado (4/3) e o anjo vai imunizar alguém no domingo.

Big FoneSábado também é dia do telefone da casa tocar. Desta vez, quem atender poderá salvar Cezar ou Key do paredão. Quem for salvo, vai indicar alguém para a berlinda no domingo.

Oitavo paredão Esta semana a disputa pela preferência do público será entre três participantes. Após o anjo imunizar alguém e o líder indicar outra pessoa, a casa será dividida, por sorteio, em dois grupos que votarão entre si dentro dos quartos.

Como adiantado, quem comprar o Poder Curinga poderá escolher em qual deles ficar. Além disso, será a primeira pessoa a votar. O mais votado de cada quarto vai para a formação inicial do paredão.

A pessoa salva pelo Big Fone também indica alguém. Assim, quatro brothers vão para o bate-volta e dois se salvam, deixando um paredão triplo.