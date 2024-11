Vote, recomenda o The New York Times. E derrote Donald Trump

Você já conhece Donald Trump. Ele não é apto para liderar. Observe-o. Ouça aqueles que o conhecem melhor. Ele tentou subverter uma eleição e continua sendo uma ameaça à democracia. Ele ajudou a derrubar Roe [lei que garantia o aborto], com consequências terríveis. A corrupção e a ilegalidade do Sr. Trump irá além das eleições: é todo o seu ethos. Ele mente sem limites. Se for reeleito, o Partido Republicano não o conterá. O Sr. Trump usará o governo para perseguir oponentes. Ele perseguirá uma política cruel de deportações em massa. Ele causará estragos aos pobres, à classe média e aos empregadores. Outro mandato de Trump prejudicará o clima, destruirá alianças e fortalecerá autocratas. Os americanos devem querer o melhor. Vote.