Descubra nome modesto usado pela princesa Charlotte na escola

A imprensa internacional revelou o nome “menos real” usado pela princesa Charlotte no ambiente escolar. Veja! 30/04/2023 11:36, atualizado 30/04/2023 11:51

Max Mumby/Indigo/Getty Images

William e Kate Middleton tentam educar os filhos da maneira mais “normal” possível. Para isso, por exemplo, os pequenos não usam os títulos reais na escola. Nesse sábado (29/4), o The Mirror revelou o nome “menos real” usado pela princesa Charlotte no ambiente escolar.

A pequena era conhecida como Sua Alteza Real, a princesa Charlotte de Cambridge, até a bisavó paterna, a rainha Elizabeth II, falecer e o pai assumir a posição como primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. Dessa forma, ela passou a ser chamada de Sua Alteza Real, a princesa Charlotte de Gales.

Princesa Charlotte e Kate MiddletonEmbora o título permaneça com ela por toda a vida, não é nada prático para uma criança de 8 anos usá-lo na escola. Então, o príncipe e a princesa de Gales o estilizaram de maneira diferente. Isso significa que a herdeira atende apenas por Charlotte Cambridge ou Charlotte Wales no registro escolar.

Ela e os irmãos, os príncipes George e Louis, frequentam a Lambrook, uma escola preparatória independente em Berkshire, condado no sudeste da Inglaterra, desde que a família se mudou para Adelaide Cottage, no ano passado.

3 Cards_Galeria_de_Fotos

Príncipe William e Kate Middleton, ambos de 1982, formam um dos casais mais famosos do mundo. Juntos desde 2003, são pais de George, Charlotte e LouisMax Mumby/Getty Images

****Foto-principe-william-e-kate-middleton-9

Os futuros rei e rainha consorte da Inglaterra se conheceram em 2001, na Universidade de S. Andrews, na Escócia. Ele estudou geografia e ela, história da arte. Os dois sempre foram muito amigos, principalmente porque, segundo consta, foi Kate quem incentivou William a focar nos estudosGetty Images

*****Foto-principe-william-e-kate-middleton

No entanto, um ano após se conhecerem, William começou a enxergar Kate com outros olhos. Ao assistir a jovem desfilando em um evento de moda beneficente, o príncipe se apaixonou. A fim de ficar mais perto da futura esposa, inclusive, ele doou cerca de 200 libras para conseguir uma cadeira na primeira fila do evento Samir Hussein/WireImage

*****Foto-principe-william-e-kate-middleton-4

À época, no entanto, Kate estava em outro relacionamento. Por isso, o namoro deles só engatou tempos depois. Em janeiro de 2004, meses após o início do namoro, os jovens foram vistos juntos em uma estação de ski. O encontro foi noticiado mundialmente Getty Images

*****Foto-principe-william-e-kate-middleton-3

Quase instantaneamente, o casal de Cambridge conquistou a simpatia da imprensa e dos ingleses. Após uma breve separação em 2006, a família real anunciou o tão esperado noivado, em 2010. William presenteou a futura esposa com o anel de safira azul que pertenceu à princesa DianaGetty Images

*****Foto-kate-middleton

Filha de um casal de trabalhadores da aviação e sem títulos de nobreza, Kate não cumpria os requisitos para ser a esposa do futuro rei da Inglaterra. Mas as portas abertas por Lady Di, mãe de William, tornaram o caminho mais fácilMax Mumby/Getty Images

****Foto-principe-william-e-kate-middleton-0

O casal de Cambridge subiu ao altar em abril de 2011, em uma cerimônia majestosa que atraiu olhares do mundo inteiro. O casamento real, inclusive, foi um dos eventos mais assistidos da história, com mais de 2 bilhões de telespectadoresGetty Images

*****Foto-principe-george

Pouco mais de um ano após a oficialização do matrimônio, William e Kate anunciaram a espera do primeiro bebê real. Em 22 de julho de 2013, George veio ao mundoKate Middleton/@dukeandduchessofcambridge

*****Foto-principe-william-e-kate-middleton-george-e-charllote

Em 2015, o casal anunciou a chegada do segundo filho: Charlotte Elizabeth Diana. Quando o pai ascender ao trono, a menina ostentará um título real repleto de prestígio que nem a rainha Elizabeth II teve: o de princesa realMateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

*****Foto-principe-william-e-kate-middleton-1

Quase três anos depois, William e Kate comemoraram uma terceira gravidez. Desta vez, vinha ao mundo o caçula LouisMark Cuthbert/UK Press via Getty Images

*****Foto-principe-william-e-kate-middleton-2

O casal de Cambridge é considerado extremamente carismático. O príncipe William um dia ascenderá ao comando da monarquia ao lado de Kate – que assumirá o papel de rainha consorteMax Mumby/Getty Images

Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.

Mais lidas