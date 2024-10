Wagner Leonardo projeta melhora do “fator casa” na luta do Vitória contra o Z4

Capitão e um dos jogadores mais queridos pela torcida do Vitória, Wagner Leonardo chegou ao Barradão em abril do ano passado e desde a estreia contra a Ponte Preta, na 1ª rodada da Série B, o zagueiro canhoto conquistou um espaço especial no coração da torcida rubro-negra. Campeão da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, Wagner chegará ao seu 84º jogo pelo Vitória no próximo dia 19, contra o RB Bragantino, pela 30ª rodada da Série A.

Dez dias antes da partida, nesta quarta-feira (9), o jogador conversou com a imprensa antes da reapresentação do elenco rubro-negro, que terá um longo período de treinos até voltar a campo para uma sequência decisiva na missão de evitar o rebaixamento. Das quatro próximas rodadas, o Vitória joga no Barradão três vezes. Após pegar o RB Bragantino, o Leão encara o Fluminense, no dia 26, sai para jogar contra o Athletico-PR e depois recebe o Corinthians (estes dois últimos jogos ainda sem data definida).

Wagner projetou a sequência perto da torcida e comentou o baixo desempenho em pontos do Vitória na Série A. Até agora, em 14 jogos no Barradão, a equipe rubro-negra venceu apenas cinco jogos, com dois empates e sete derrotas, registrando a quarta pior campanha como mandante da competição. Na campanha vitoriosa da Série B, o Leão perdeu apenas duas vezes em 19 oportunidades.

“A gente tem que trabalhar muito, nessas duas semanas abertas que a gente tem, para fazermos o fator casa prevalecer. Será muito importante jogar em casa para permanecer na Série A. Temos que vencer as partidas para conquistar nosso objetivo. Na Série B fomos protagonistas e agora a gente vem para manutenção na Série A, que é difícil, mas eu tenho certeza que vamos colocar as coisas nos trilhos para dar certo”, disse Wagner Leonardo.