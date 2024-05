Wanessa Camargo faz alerta após contrair infecção: “Muito pesado”

Nesta quinta-feira (23/5), Wanessa Camargo usou as redes sociais para explicar aos fãs o porquê de estar sumida da web nos últimos dias. A ex-BBB contou ter contraído uma infecção por rotavírus, que acometeu toda a família. “É muito pesado”, disse no Instagram sobre a doença.

“Meu filho mais velho ficou com rotavírus. Não sei se vocês conhecem, o rotavírus é muito pesado. É muita diarreia, tem um risco grande de desidratação. Aqui em casa, o meu mais velho pegou, depois o João e depois eu”, detalhou.

A cantora aproveitou para garantir que está se sentindo bem, embora esteja de repouso: “Estou aqui no finalzinho, consegui me levantar hoje. Passei os últimos dias meio estranha, dá uma fraqueza gigante”.

A namorada de Dado Dolabella aproveitou para fazer um alerta para os fãs e seguidores. “Tomem muito cuidado com as crianças pequenas, com idosos também, sempre lavar bastante as mãos e alimentos, se cuidem, hidratem muito”, aconselhou.

Wanessa Camargo finalizou o desabafo pontuando que, como mãe, é muito difícil ver os filhos doentes. “Não tem muito o que fazer, tem que esperar o vírus sair. Pro José foi 5 dias, pro João 4, comigo foram 3 dias. Quando um filho da gente tá doente, dá vontade de pegar o que eles tão sentindo e passar pra gente, então o mundo para”, encerrou.