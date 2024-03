Wanessa Camargo teria passado a noite com Dado Dolabella após término

Wanessa Camargo pode até ter anunciado o fim do namoro com Dado Dolabella no último domingo (17/3). Entretanto, após diversos boatos de que os dois ainda estariam juntos, o colunista Leo Dias apontou que eles passaram a noite juntos.

Em seu portal, Dias afirma que recebeu informações de um remember entre o (ex-)casal. O momento teria acontecido na capital paulista, na última quarta-feira (20/3), na casa em que o ator mora.

Wanessa confirma o fim do namoro com Dado Wanessa Camargo confirmou o fim do relacionamento com Dado Dolabella em uma entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (17/3). Desde que a cantora foi expulsa do BBB 24, no último 2 de março, após agredir o participante Davi Brito, rolaram rumores sobre o fim da relação.

“A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho pelo que vivi, mas, nesse momento, eu preciso olhar para mim, olhar para os meus filhos e para o meu trabalho”, afirmou a cantora.

Ela disse ainda que não deixou de gostar do agora ex-namorado. “A gente não deixa de gostar, e ainda tem um sentimento, lógico. Mas, é quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar agora, se olhar primeiro. E eu preciso de amar e me acolher primeiro agora”, completou.

Na última semana, Dado falou que não tinha data para encontrar Wanessa e que não falaria sobre o relacionamento a pedido da equipe da artista.

Mentiu? Fim do namoro de Wanessa e Dado Dolabella ganha reviravolta Wanessa Camargo deu uma entrevista ao Fantástico, nesse domingo (17/3), e falou sobre o fim do namoro com Dado Dolabella. A cantora confirmou as especulações sobre o término e afirmou que estava precisando olhar mais para ela, para os filhos e para a carreira. Mas, segundo o colunista Erlan Bastos, do EM OFF, a história não é bem assim.

De acordo com ele, Wanessa mentiu sobre o término. Apesar dos dois terem se afastado publicamente, devido a orientações da família e assessoria da artista, o casal ainda estaria vivíssimo.

Ainda segundo o colunista, os dois não só estão juntos, como a cantora teria passado três dias seguidos com o ator depois de deixar o confinamento do BBB24, onde foi expulsa por agredir Davi Brito.

O afastamento de Wanessa e Dado teria sido uma estratégia já que ela saiu com a imagem bastante arranhada do reality show. A intenção era tentar aumentar o número de shows e de publicidade surfando na onda do programa.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumiram o namoro em outubro de 2022, após a cantora terminar seu casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos. Desde então, os dois não se desgrudaram mais e, inclusive, já estavam morando juntos.

Para quem não lembra os pombinhos já se relacionaram antes, de 2000 a 2004, entre idas e vindas, brigas e polêmicas.

Dado Dolabella explica distância de Wanessa Camargo: “Trauma grande” Dado Dolabella não soube dizer como anda o relacionamento com Wanessa Camargo, após a expulsão da cantora no BBB 24. O ator contou que ainda não tem data para encontrar a (ex-) namorada e revelou que está seguindo um pedido da equipe da artista sobre não falar nada no momento.

O rapaz ainda falou os motivos pelos quais ele passou a se manifestar com frequência nas redes sociais. “Surgiram muitos oportunistas levantando coisas, mentira do meu passado, que eu fui absolvido em 2016. Uma mentira contada vinte vezes se torna verdade. E usando isso para prejudicar ela na casa. Eu precisei me posicionar. Porque eu me defendendo, eu estava defendendo ela no BBB”, disse, em entrevista ao ZonaV Podcast.

Dado ainda explicou que muitas pessoas o acusaram de querer aparecer. “Porque as pessoas estavam atacando ela através de mim, através de mentiras que foram criadas. Eu precisei me posicionar, e isso foi mal visto. Quando eu estava defendendo a minha namorada que estava num jogo sendo atacada por minha causa”, completou.

Enquanto Wanessa esteve no BBB 24, o ator aproveitou o Instagram para publicar uma música autoral, em que se defende, fala sobre seu namoro e ainda se declara à namorada. Durante a entrevista, ele comentou sobre a canção.

“Até fiz uma música falando dessa situação que eu vivi no passado e dedicando para ela, justamente para defendê-lo. É uma covardia atacar uma outra pessoa julgando outra pessoa. Apesar de sermos casal, somos diferentes, cada um tem uma história de vida. Foi muito louco viver isso tudo. Reviveram essas histórias e transformaram histórias que não aconteceram em verdade”, disse.

Em entrevista ao portal Leo Dias, Dado Dolabella disse não saber em que pé está o seu relacionamento com a cantora e, ainda, que não sabe quando eles vão se encontrar. Entretanto, ele explicou os motivos de ter sumido das redes sociais.

“Ela está vivendo agora, imagino, um dos momentos mais difíceis da vida. Era um sonho da vida dela, e, de repente, saiu com um trauma muito grande. E eu estou respeitando, inclusive, um pedido da equipe dela de não falar sobre e deixar ela passar por esse momento. Ela precisa refletir e juntar todos os pontos que ela viveu lá dentro. E o futuro a Deus pertence”, encerrou.