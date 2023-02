BBB23: Fred Nicácio, Cezar e Cara de Sapato estão no sétimo Paredão

Fred Nicácio, Cezar Black e Cara de Sapato estão no sétimo Paredão do BBB23. O trio acabou na berlinda após uma votação objetiva, com dois brothers citados no confessionário empatados com 7 votos, e uma Prova Bate-Volta emocionante.

A definição do Paredão começou com o apresentador Tadeu Schmidt lembrando os brothers que Sarah Aline indicou Cara de Sapato ao Paredão após atender ao Big Fone e MC Guimê indicou Key Alves após se tornar o Anjo da Semana.

Em seguida, a Líder Bruna Griphao mandou Fred Nicácio para a berlinda. No confessionário, Cezar Black e Aline Wirley empataram com sete votos. A Líder desempatou escolhendo Cezar. Na Prova Bate-Volta, Key Alves venceu e escapou do Paredão.