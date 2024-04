Wanessa é recebida por multidão de fãs na Globo para final do BBB24

Wanessa Camargo foi expulsa do BBB24 após agredir Davi e saiu desprestigiada do reality show. Ela resolveu ficar reclusa das redes sociais após a eliminação, mas se apresentou na sede da Globo, nesta terça-feira (16/4), para a final do programa.

Antes de entrar na Globo e se preparar para o programa ao vivo, a cantora foi recebida por vários fãs, recebendo presentes e abraçando as pessoas que estavam no local. Vale ressaltar que diferente de outros ex-participantes, Wanessa optou por chegar aos estúdios Globo sozinha.

Yasmin Brunet mostra reencontro com Wanessa Camargo Yasmin Brunet compartilhou com os seguidores o primeiro encontro com Wanessa Camargo após a saída do BBB24. As duas se conheceram dentro do reality show, que termina nesta terça-feira (16/4), se tornaram grandes aliadas e não tiveram tempo de se despedir, visto que a cantora foi expulsa do programa.

Aqui fora, elas se reencontraram pela primeira vez em um salão de beleza, onde deram uma repaginada no visual. Enquanto Yasmin Brunet seguiu na mesma linha do loiro, mas com menos raiz, a cantora mudou radicalmente o visual e foi dos longos iluminados para o curto loiro.

“Ainnn, agora posso mostrar para vocês o dia que fui ver a Wanessa”, escreveu Yasmin no vídeo divulgado nos stories do Instagram. Nas imagens, elas se abraçam enquanto a cantora tem os cabelos lavados.

Pouco depois, as duas posam para uma sequência de fotos e a modelo pega Wanessa no colo. “De tão leve que ela é, olha isso”, diz a filha de Luiza Brunet enquanto segura a amiga.