Wanessa tira satisfação com bailarina que não olhou para ela no BBB 24

Wanessa Camargo participou do BBB 24 e ficou chateada com uma situação específica no reality show. A bailaria Monique Soares, que integrou a equipe da cantora, apresentou-se no programa como parte da banda de Gloria Groove, e não olhou para Wanessa.

Agora, fora do BBB, a artista tirou satisfação com a dançarina. “Achei que ela tinha me abandonado. Ela não olhou na minha cara!”, disse Wanessa em tom de brincadeira. “Para, eu não podia, estava trabalhando”, respondeu a bailarina. “Amo”, devolveu a cantora enquanto abraçava Monique.

Wanessa Camargo e Monique Soares

Wanessa Camargo e Monique Soares Reprodução

Wanessa-Camargo-Fanstástico

Wanessa Camargo Reprodução/Instagram

Wanessa

Wanessa desabafa sobre cancelamento em música nova Alexandre Pio/Divulgação

Wanessa

Wanessa apaga vídeo assumindo “racismo estrutural” contra Davi Instagram/Reprodução

Na época, Wanessa ficou tão assustada que se lamentou com os outros brothers sobre a situação. “A Monique me ligou no meu aniversário, a gente se falou, tenho intimidade com a Monique e ela não olhou na minha cara. Eu fiquei olhando para ela e ela não fez um bico, não fez nada, era como se não me conhecesse”, explicou ela.

Flopou? Número de views em Caça Like, de Wanessa, vira piada na web O arranhão na imagem de Wanessa Camargo após participação no BBB 24 está repercutindo em sua carreira. Até a publicação desta matéria, Caça Like, primeiro single lançado pela filha de Zezé Di Camargo desde que deixou o reality, “flopou”. Em sete dias, a canção teve apenas 147 mil visualizações no YouTube e 139 mil streams no Spotify.

A composição foi a grande aposta de Wanessa para enfrentar o “cancelamento” nas redes sociais, após ser acusada por fãs da atração de cometer racismo contra Davi, o campeão do BBB 24, durante o confinamento no programa.

Na letra, a cantora fala diretamente com os críticos da internet: “Senhores perfeitos, eu peço licença para poder errar. Sei que é difícil, mas quero falar sem ninguém me cortar”, diz a letra, que ainda fala sobre os haters e dispara: “Nem todo hater/ Mas sempre um hater/ Bebendo ódio e nunca matando a sede/ Caça like, caça hype / Caça tu, caça eu”.

A “derrota” de Wanessa virou assunto no X, ex-Twitter, com muitos dos comentários fazendo piada com a quantidade de visualizações do trabalho musical.

“Se o Davi lançar um cover de Bilu Bilu, dá uma coça nisso daí”, escreveu um internauta. “Até a live surpresa de Davi deu mais gente que a quantidade de views desse lixo aí”, apontou outra. “Por mim, ela amargaria tudo o que fez”, em referência ao comportamento da artista no BBB.