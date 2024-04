Na tarde desta quarta-feira (3), o aplicativo de mensagens WhatsApp teve uma queda em seu funcionamento. Segundo o site DownDectetor, a instabilidade começou por volta das 15h e usuários já notaram a queda. Entre os problemas mais notificados estão: envio de mensagens com 60% de reclamações, conexão com o servidor 30% e Website com 10%. O aplicativo voltou a funcionar às 15h35.

