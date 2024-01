Whindersson relembra crises e cita Vanessa: “Mania de perseguição”

Whindersson Nunes se manifestou sobre as atitudes de Vanessa Lopes e relembrou de quando teve episódios voltados à mania de perseguição. A participação da tiktoker está chamando bastante atenção nas redes sociais, por conta de seu comportamento. Os pais da jovem explicaram que estão em contato com a produção do reality.

“Em algum momento você pode ter algum episódio de mania. Se, por um acaso, isso for transmitido em rede nacional, não há motivo para pânico. Como um bom frequentador de psiquiatra desde 2020, posso dizer por experiência que depois de um episódio assim você dá um reset na sua vida, começa a tomar cuidado com o que consome e entende que tudo pode nos levar a uma distorção da realidade”, declarou.

vanessa_lopes_resized_compressed

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes BBB24

Vanessa Lopes

O humorista falou sobre as impressões de que o universo está conspirando contra você. “E isso é mais comum do que se imagina, pode acontecer com ciúmes de algo que não existe, mania de perseguição (era o que tive), onde você acha que todo o universo está se ajustando apenas para te prejudicar”, disse.

Por fim, ele deixou um conselho aos seguidores. “É só nosso cérebro mostrando que um músculo flácido é mais forte que um bíceps. Fique tranquilo e siga em frente”, encerrou.

Pai de Vanessa Lopes se manifesta Vanessa Lopes está sendo assunto nas redes sociais por conta de suas atitudes no BBB 24. Com muitos usuários comentando sobre as ações da tiktoker na casa mais vigiada do Brasil, o pai da jovem, Alisson Ramalho, decidiu gravar um vídeo para falar sobre a filha e tranquilizou o público.

“Estou olhando várias informações e, em respeito e até agradecimento, quero fazer um esclarecimento oficial sobre essa crescente de informações preocupadas com a saúde mental da Vanessa. Primeiro, a gente precisa entender que o programa tem todo um processo e um cuidado com a integridade de todos os participantes”, declarou.

Ramalho contou que Vanessa passou por diversos processos rigorosos para entrar no BBB 24. “Desde o processo, quanto na casa, há um acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão e se houver alguma atitude extrema automaticamente isso é ‘intervido’”, disse.

O pai de Vanessa explicou que a família mantém contato com a produção do BBB. “Eu gostaria de falar com vocês que a gente está sempre em contato com o programa. Inclusive, com uma atenção muito grande, diferentemente das informações que estão chegando aqui para mim de uma forma indireta”, relatou.

Ele aproveitou para agradecer a preocupação do público com a filha. “A Vanessa está sendo muito bem acompanhada, ela também tem acompanhamento fora da casa e que, de novo, ali estamos tratando de um confinamento e o confinamento desperta muita emoção, muita alteração e vai depender do perfil de cada participante. Então, queria agradecer do fundo do coração toda a preocupação de vocês”, pontuou.

Alisson Ramalho completou o seu discurso pedindo mais responsabilidade à internet. “A gente precisa de um mundo com mais amor, mais compaixão e não brincar com um assunto tão sério nas redes sociais que, inclusive, atinge milhares de brasileiros”, encerrou.