William e Kate postam foto inédita para comemorar 12 anos de casamento

Veja o clique fofo e descontraído compartilhado pelo casal para brindar as bodas de seda 29/04/2023 11:53, atualizado 29/04/2023 12:00

O príncipe William completa 12 anos de casamento com Kate Middleton neste sábado (29/4). Para celebrar o marco, o casal compartilhou uma foto inédita no Instagram. Na imagem, os pombinhos aparecem abraçados durante um passeio de bicicleta em Norfolk, na Inglaterra.

“12 anos”, escreveram os pais de George, Charlotte e Louis na legenda da publicação. A mensagem, postada no perfil oficial do casal, veio acompanhada do símbolo de um coração vermelho.

Próximo na linha de sucessão ao trono britânico, William conheceu Kate em 2001, na Universidade de St. Andrews. Ele estudou geografia e ela, história da arte.

O enlace dos ingleses aconteceu na Abadia de Westminster, em Londres, e teve 1,9 mil convidados. A cerimônia ainda foi transmitida globalmente.

Príncipe William e Kate Middleton, ambos de 1982, formam um dos casais mais famosos do mundo. Juntos desde 2003, são pais de George, Charlotte e LouisMax Mumby/Indigo/Getty Images

Os futuros rei e rainha consorte da Inglaterra se conheceram em 2001, na Universidade de S. Andrews, na Escócia. Ele estudou Geografia e ela, História da Arte. Os dois sempre foram muito amigos, principalmente porque, segundo consta, foi Kate quem incentivou William a focar nos estudosGetty Images

No entanto, um ano após se conhecerem, William começou a enxergar a atual duquesa com outros olhos. Ao assistir a jovem desfilando em um evento de moda beneficente, o coração do príncipe se apaixonou. Para ficar mais perto da futura esposa, inclusive, ele doou cerca de 200 libras só para conseguir uma cadeira na primeira filaPool/Samir Hussein/WireImage

À época, no entanto, Kate estava em outro relacionamento. Por isso, o namoro deles só engatou tempos depois. Em janeiro de 2004, pouco depois do início do namoro, os jovens foram vistos juntos em uma estação de ski. O encontro foi noticiado mundialmente Getty Images

Quase instantaneamente, o casal de Cambridge conquistou a simpatia da imprensa e dos ingleses. Após breve separação em 2006, a família real anunciou o tão esperado noivado, em 2010. William presenteou a futura esposa com o anel de safira azul que pertenceu à princesa DianaPool/Samir Hussein/WireImageGetty Images

Filha de um casal de trabalhadores da aviação e sem títulos de nobreza, Kate não cumpria os requisitos para ser a esposa do futuro rei da Inglaterra. Mas as portas abertas por Lady Di, mãe de William, tornaram o caminho mais fácilPool/Max Mumby/Getty Images

O casal de Cambridge subiu ao altar em abril de 2011, em uma cerimônia majestosa que atraiu olhares do mundo inteiro. O casamento real, inclusive, foi um dos eventos mais assistidos da história, com mais de 2 bilhões de telespectadoresGetty Images

Pouco mais de um ano após a oficialização do matrimônio, William e Kate anunciaram que estavam à espera do primeiro bebê real. Em 22 de julho de 2013, George veio ao mundoKate Middleton/@dukeandduchessofcambridge

Em 2015, o casal anunciou a chegada do segundo filho: Charlotte Elizabeth Diana. Quando o pai ascender ao trono, a menina ostentará um título real repleto de prestígio que nem a rainha Elizabeth II teve: o de princesa realMateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Quase três anos depois, William e Kate comemoraram uma terceira gravidez. Desta vez, vinha ao mundo o caçula LouisMark Cuthbert/UK Press via Getty Images

O casal de Cambridge completou, recentemente, 11 anos de matrimônio. Eles são considerados extremamente carismáticos. O príncipe William está na segunda posição da linha sucessória do trono britânico. Um dia, ele ascenderá ao comando da monarquia ao lado de Kate – que assumirá o papel de rainha consorteMax Mumby/Indigo/Getty Images

Dias antes da coroação, o rei Charles III também dividiu com os súditos, na mesma rede social, fotos inéditas dele e da esposa, a rainha Camilla Parker Bowles. Nos cliques, compartilhados nessa sexta-feira (28/4), o casal aparece na sala azul do Palácio de Buckingham.

A histórica coroação deles acontecerá em 6 de maio na Abadia de Westminster, mesma igreja onde o primogênito do monarca selou a união com Middleton. Além de integrantes e amigos próximos da família real, a ocasião reunirá monarcas de outros países, representantes da sociedade civil, líderes políticos e chefes de Estado.

As novas fotos do rei e da rainha foram tiradas no mês passado na sala de estar azul do Palácio de Buckingham, em Londres, sede da monarquia britânicaRei Charles em foto inéditaRainha Camilla, esposa do novo monarca