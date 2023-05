Yago é o artilheiro do elenco do Bahia contra o Flamengo; veja ranking

Depois de perder para o Santos fora de casa, na rodada passada, o Bahia quer reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão. A próxima missão será contra o Flamengo, neste sábado (13), às 16h, na Arena Fonte Nova. Se o retrospecto recente não é favorável, com um jejum de quase quatro anos, o tricolor tem no elenco jogadores que sabem bem o que é marcar em cima do rubro-negro carioca.

Seis atletas do plantel atual do Esquadrão já anotaram gols diante do Fla. Somando os históricos, são nove bolas na rede do rival. O maior artilheiro é Yago Felipe, com três gols sobre o oponente. Dois deles, aliás, foram marcados quando o jogador atuava por outra equipe baiana: o Vitória.

No Brasileirão de 2017, o meia foi o responsável por abrir o placar na Ilha do Urubu, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Neilton fez de pênalti e assegurou o 2×0. Na edição da Série A seguinte, mais um gol, dessa vez no Barradão: depois de Paquetá fazer um gol relâmpago, Yago deixou tudo igual, de pênalti. Réver ampliou para o Fla no segundo tempo, mas Denilson decretou o 2×2.

Já o terceiro e mais recente gol do meia sobre o rival veio no início de 2021, com a camisa do Fluminense. Arrascaeta inaugurou o marcador, Luccas Claro empatou e Yago assegurou a virada no clássico. A partida, aliás, foi válida pelo Campeonato Brasileiro de 2020, mas aconteceu no ano seguinte por causa da pandemia da covid-19.

Curiosamente, o meia teve passagem pelas divisões de base do rubro-negro carioca, mas ele se profissionalizou no Figueirense.

O segundo dessa lista é Ademir, que marcou dois gols sobre o Flamengo em dois jogos seguidos no ano passado. Ambos foram pelo Atlético-MG, mas em duas competições diferentes. Primeiro, pelo Campeonato Brasileiro: o atacante fechou a vitória por 2×0 no Mineirão, depois de Nacho Fernández abrir o placar.

Três dias depois, o atacante voltou a anotar sobre o Fla, dessa vez pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Hulk fez o 1×0 no primeiro tempo e Ademir ampliou no segundo – Lázaro descontou no fim. O time carioca, porém, ganhou por 2×0 na volta e avançou às quartas de final. No fim, se sagrou o campeão.

Outros quatro jogadores do atual elenco do Bahia marcaram um gol, cada, sobre o Flamengo. Mas apenas um deles foi com a camisa do Esquadrão: Daniel. A memória, porém, não é tão boa.

O meia foi o responsável por fechar o marcador na derrota por 5×3 em Pituaçu, pelo Brasileirão de 2020. Rodriguinho (hoje sem clube) e Élber (no Yokohama F. Marinos) fizeram os outros gols tricolores. Pedro (2x), Arrascaeta (2x) e Everton Ribeiro garantiram a vitória do Flamengo.

Vitor Hugo, Everaldo e Cicinho completam essa lista. O zagueiro foi quem garantiu a vitória do Palmeiras na última rodada da Série A de 2015. Ele marcou depois de Dudu abrir o placar e Pará empatar. Todos os gols aconteceram no segundo tempo.

O gol de Everaldo sobre o Flamengo aconteceu um ano antes, quando ele vestia a camisa do Figueirense. Alecsandro deu uma cabeçada certeira, aos 20 minutos da partida, mas Everaldo aproveitou rebote de Paulo Victor, no minuto posterior, e assinalou o 1×1, pelo Campeonato Brasileiro de 2014.

Cicinho, por fim, marcou sobre o rubro-negro carioca na Série A de 2013, pela Ponte Preta. Jogando no estádio Municipal de Juiz de Fora, time de Campinas fez o 1×0 com William, no primeiro tempo. No segundo, o Fla teve chance de pênalti, mas Renato Abreu mandou para fora. Coube a Cicinho ampliar para a Macaca: 2×0.

Yago Felipe: 3 gols

Flamengo 0x2 Vitória, na Ilha do Urubu – Campeonato Brasileiro de 2017

Vitória 2×2 Flamengo, no Barradão – Campeonato Brasileiro de 2018

Flamengo 1×2 Fluminense, no Maracanã – Campeonato Brasileiro de 2020

Ademir: 2 gols

Atlético-MG 2×0 Flamengo, no Mineirão – Campeonato Brasileiro de 2022

Atlético-MG 2×1 Flamengo, no Mineirão – Copa do Brasil de 2022 (jogo de ida das oitavas de final)

Daniel: 1 gol

Bahia 3×5 Flamengo, em Pituaçu – Campeonato Brasileiro de 2020

Vitor Hugo: 1 gol

Flamengo 1×2 Palmeiras, no Maracanã – Campeonato Brasileiro de 2015

Everaldo: 1 gol

Flamengo 1×1 Figueirense, no Morumbi – Campeonato Brasileiro de 2014

Cicinho: 1 gol

Flamengo 0x2 Ponte Preta, no estádio Municipal de Juiz de Fora – Campeonato Brasileiro de 2013