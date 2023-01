Bahia inicia venda de ingressos para estreia no Campeonato Baiano

O Bahia iniciou a venda de ingressos para a estreia na temporada 2023. A partir de deste sábado (7), os torcedores podem garantir presença na partida contra a Juazeirense, marcada para a próxima quarta-feira (11), às 19h15, no estádio de Pituaçu.

Os dois primeiros jogos do Esquadrão como mandante no Baianão serão disputados em Pituaçu por conta de eventos agendados para a Fonte Nova. Neste sábado, a venda ocorre de forma exclusiva para os sócios, através do site da Fonte Nova.

O valor do ingresso de arquibancada é de R$ 60 (inteira). A cadeira sai por R$ 80 (inteira). A partir do domingo (8), o público geral poderá comprar o bilhete.

Os sócios do Bahia sem acesso garantido têm 50% de desconto na compra dos ingressos. Já quem tem o acesso garantido, poderá entrar no estádio normalmente. Sócios do setor lounge serão alocados nas cadeiras. O restante ficará na arquibancada.

Confira o cronograma de venda de ingressos

SÁBADO (7)

Internet – A partir das 19h15 (exclusivo sócios)

DOMINGO (8)

Internet – A partir das 19h15 (público geral)

SEGUNDA E TERÇA (9 e 10)

Internet – 24h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

QUARTA (11)

Internet – Até 13h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 13h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 13h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 13h