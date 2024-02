Yasmin Brunet detona Nizam após descobrir papo sobre seu corpo

Mais de um mês depois, Yasmin Brunet descobriu a conversa dos homens sobre seu corpo no BBB 24. Ou, pelo menos, uma parte dela. Lucas Henrique foi o responsável por explicar o papo à modelo, que se irritou e detonou Nizam, nome dito pelo capoeirista.

“O Nizam falou que ele achou que o corpo das mulheres aqui na casa iam ser mais bonitos, porque na internet eram mais bonitos. Aquele lindo, com a cara do gênio do Aladdin, com aquela barba bizarra, todo estranho”, criticou a filha de Luiza Brunet. Veja o vídeo aqui.

Yasmin Brunet – estilo (4)

Yasmin Brunet @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (2)

Sister tem 35 anos @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (11)

E é atriz e modelo @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (10)

Um espetáculo de beleza, né? @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (7)

Yasmin Brunet @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Após Leidy chamar o rapaz de “escroto”, Yasmin disse que estava doido pra ver o rapaz. “Eu acho, Leidy, de verdade, acho que ele direcionou o comentário. Talvez deva ter falado da Yasmin, só que a galera não quis me falar”, disse Lucas.

Por fim, ele contou que ficou sabendo da conversa por Rodriguinho. Vale lembrar que o pagodeiro e Nizam debocharam do corpo de Yasmin e falaram que ela “já estava velha”. Além da dupla, Lucas Pizane e Vinícius, também eliminados, estavam no cômodo.

Relembre a conversa Após Maycon e Lucas Luigi afirmarem que Yasmin Brunet se veste de forma provocativa no BBB 24, outros brothers decidiram analisar o corpo da participante no início do programa. Eles foram duramente criticados na web.

Durante uma conversa no quarto do líder, Rodriguinho, Nizan perguntou a alguns participantes o que eles achavam do corpo da modelo. “O que vocês acham da Yasmin de corpo?”, questionou enquanto eles a assistiam pelas câmeras exclusivas do cômodo.

A resposta de Rodriguinho, porém, não pegou bem. “Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo”, disse o cantor. “O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela…”, opinou Nizam. Veja o vídeo aqui.

“Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo! […] Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem…”, continuou Rodriguinho.

No X (antigo Twitter), internautas detonaram os brothers pelos comentários. “A Yasmin no auge da beleza, gostosa pra caramba e esses machos fazendo comentários escrotos sobre o corpo e a idade dela, o esforço que homem hétero tem pra gostar de mulher é enorme”, escreveu uma pessoa.

“Esses homens são extremamente nojentos, juro. Imagina a tristeza da Yasmin Brunet ouvindo todos esses comentários nojentos sobre o corpo dela? Sério que nojo!”, reagiu uma segunda.