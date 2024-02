Vitinho define participação de Rodriguinho no BBB 24 como “desastrosa”

O cantor Vitinho, que acaba de lançar a música 1% com Ludmilla no Numanice 3, comentou sobre a participação de Rodriguinho no BBB 24. O pagodeiro, conhecido por sucessos como Traição e Deixa eu Te Tocar, definiu as falas do artista no reality como “desastrosas” e diz não entender o motivo da participação do veterano no programa.

Amigo íntimo da Gaab, filho de Rodriguinho, Vitinho ponderou, em papo com o Metrópoles, que a vivência do pagodeiro como artista faz com que muitas de suas falas relacionadas a carreira e ao sucesso pareçam arrogantes.

rodriguinho-_resized (1)_compressed

Rodriguinho está confinado no BBB 24 Reprodução/BBB

Rodriguinho no BBB 24

Rodriguinho Reprodução/Globoplay

Rodriguinho

BBB24: “Operamos milagres”, diz patrocinadora após Rodriguinho dançar Instagram/Reprodução

Rodriguinho-bbb24__resized_compressed

Reprodução/BBB

Rodriguinho-Gaab-Preocupação-BBB-24

Filho de Rodriguinho diz estar na “maior preocupação” com o pagodeiro Reprodução/Instagram

“Muita coisa ali, quando ele fala artisticamente, é a realidade dele. Só que pode soar como uma prepotência ou uma marra. As pessoas não vivem a mesma realidade. E quando você não vive, uma coisa que eu falo pode soar como arrogância”, defendeu.

Vitinho ainda alegou que o maior erro de Rodriguinho foi ter entrado no programa: “Muita coisa está errada sim [no jogo de Rodriguinho], mas eu acho que o erro começou… não deveria ter ido, não precisa ir para a carreira dele, realmente.”

O cantor ainda deixou claro repudiar os comentários machistas do pai de Gaab, e garantiu que não entraria no reality show: “Ao mesmo tempo que tem gente que curte seu trabalho, pode favorecer, mas a mídia muitas vezes pode não ser favorável.”

Rodriguinho no Paredão Vale lembrar que Rodriguinho disputa o Paredão desta semana com Fernanda e Lucas Henrique, o Buda. De acordo com a enquete do UOL, o Paredão promete uma surpresa para o público, com uma eliminação apertada.

Para saber quem será eliminado do BBB 24, você pode acompanhar as enquetes disponíveis. Clique aqui para votar e ver a parcial.