Yudi, global e ex-BBB disputam comando de programa no SBT

SBT está apostando todas as cartas em sua nova programação, e por isso, famosos disputam a apresentação do novo Programa Livre 29/03/2023 11:23, atualizado 29/03/2023 11:23

Reprodução

O SBT está apostando todas as cartas em sua nova programação. O Programa Livre vem aí e o comando contará com ninguém menos que Yudi Tamashiro, um apresentador global, e até mesmo um ex-BBB.

Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, ainda não existe nada confirmado na emissora do Silvio Santos, contudo, segundo a fonte, grandes nomes estão na disputa pela atração.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas