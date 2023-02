Zambelli procura Alexandre de Moraes e foca artilharia em Lula

Nos últimos dias, Carla Zambelli procurou Alexandre de Moraes. O contato com o gabinete do ministro do STF foi feito pouco antes de o magistrado liberar o acesso da deputada às redes sociais.

Em uma virada de chave, Zambelli quer encontrar o ministro para se mostrar disposta a atuar para distensionar o clima entre Legislativo e STF. A parlamentar, que já pediu o impeachment de Moraes, tem dito que o tom belicoso com ministros da corte são águas passadas.

Ela argumenta que manteve magistrados do STF no foco como forma de defender Bolsonaro. E que, passado o pleito eleitoral, pretende pacificar a relação com ministros e voltar sua artilharia para Lula.

O gabinete de Alexandre de Moraes ainda não retornou o contato de Carla Zambelli.