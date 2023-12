Mostra de Arte da Casa da Cultura celebra expressões artísticas em Teixeira de Freitas

Mostra de Arte da Casa da Cultura (Foto: Reprodução)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou a Mostra de Arte da Casa da Cultura de 2023 no domingo (10). Estiveram presentes o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a secretária de Promoção Social e Cultura Penélope Belitardo, demais secretários e representantes do Legislativo, imprensa e comunidade em geral.

O evento foi a culminância dos projetos realizados na Casa da Cultura durante este ano, e contou com apresentações musicais — abrangendo a Fanfarra da Escola Joaquim José,do Ulisses Guimarães; violão clássico, violino e violão popular— , capoeira, teatro, desfile do curso de corte e costura, pinturas faciais e performances de balé. Houve também a exposição das alunas de Artesanato, e durante as apresentações ocorreu a participação especial do Grupo Temat.

Os teixeirenses presentes puderam presenciar o papel ativo da administração pública no que tange ao enriquecimento cultural e educacional do município, situando a cultura como um dos pilares da formação cidadã à população.

A secretária de Promoção Social e Cultura Penélope Belitardo, presente no evento, destacou a importância da iniciativa: “este é um reflexo vibrante do segmento artístico do nosso município. Ao celebrar expressões artísticas diversas, destacamos o papel fundamental da cultura na construção de uma comunidade mais informada, conectada e enriquecida. Ficamos muito felizes em ver o resultado do trabalho realizado e visualizar que estamos de fato realizando sonhos”.

Mostra de Arte da Casa da Cultura (Fotos: Reprodução)

