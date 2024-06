Zé Dirceu vai à Bahia fortalecer campanha do PT nas eleições

Ex-ministro de Lula se encontrará com integrantes do partido na 2ª feira (3.jun) para aumentar o número de prefeitos e vereadores

Zé Dirceu deve aproveitar a ida a Salvador para se reunir com integrantes da FUP em meio à discussão sobre o controle da Petrobras nas refinarias de petróleo Sérgio Lima/Poder360 – 13.fev.2023

Fabricio Julião 2.jun.2024 (domingo) – 19h40



O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu se encontrará com dirigentes do PT na Bahia, nesta 2ª feira (3.jun.2024), para discutir estratégias nas eleições municipais.

Dirceu voltou à cena política do partido mais ativamente neste ano. O ex-número 2 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) buscará aumentar o número de prefeitos e vereadores da sigla no Estado.

“É sempre bom poder contar com um quadro como o Zé. Será um debate importante sobre os desafios da esquerda brasileira, o governo Lula e o PT, mas também sobre eleições”, afirmou Éden Valadares, presidente do diretório estadual do PT na Bahia, em nota.

No encontro com o ex-ministro, também estarão presentes deputados federais, estaduais e presidentes de diretórios municipais da legenda em cidades da Região Metropolitana de Salvador.

“Dirceu chega para somar esforços junto ao PT Bahia para que a gente saia mais forte do pleito deste ano”, acrescentou Valadares.

PETROBRAS Zé Dirceu também deve aproveitar a ida a Salvador para se reunir com integrantes da FUP (Federação Única dos Petroleiros). O encontro será realizado em meio à discussão sobre o controle da Petrobras nas refinarias de petróleo na Bahia.

O fundo árabe Mubadala Capital tem interesse em vender uma parte acionária e operacional da refinaria Landulpho Alves, em Mataripe. A refinaria foi privatizada no ano passado e vendida aos árabes.

As tratativas para a mudança acionária são realizadas há alguns meses. O ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates confirmou no fim do ano passado a intenção da Petrobras no negócio. Na época, a FUP comemorou o anúncio.

Em abril, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que a negociação para a retomada de controle da estatal brasileira é o melhor caminho.

Além da gestão em Mataripe, o fundo dos Emirados Árabes Unidos também controla a refinaria de Acelen no território baiano.