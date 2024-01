Jogador do Palmeiras e da Seleção é denunciado por abandono afetivo

A coluna Fábia Oliveira descobriu que a briga entre Ariatine Menice e o jogador do Palmeiras, Michel Augusto, ainda segue rendendo mesmo após o nascimento da filha do ex-casal, hoje com um ano de idade. A moça abriu um boletim de ocorrência há alguns meses acusando o zagueiro de abandono afetivo.

Para quem não lembra, em 2022, Ariatine acusou o atleta de violência doméstica. Na época, ela estava grávida. Ele, no entanto, negou as agressões.

Agora, passados alguns anos, os dois parecem ainda não ter se entendido. No B.O que a coluna teve acesso com exclusividade, Ariatine relata que Michel Augusto não visita a filha e nem pergunta sobre ela, já tendo sido aviso diversas vezes sobre o não cumprimento do acordo.

Michel, jogador do Palmeiras

Ariatine, ex de Michel, jogador do Palmeiras

Segundo ela, a menina estaria sofrendo “com esse abandono, sem entender o por que de seu pai não a visitar e nem de perguntar sobre”.

“Venho por este meio notificar e detalhar o abandono afetivo paterno do senhor Michel Augusto Modesto Rafael dos Santos, no qual a mais de 2 meses não visita sua filha nem pergunta sobre a mesma, por diversas vezes foi avisado sobre sua parte de não cumprir suas visitas regularmente e muito menos de saber qualquer notícia de sua filha, o sumiço decorrente é uma falta de respeito com a menor que sofre com esse abandono sem entender o por que de seu pai não a visitar e nem de perguntar sobre, causando crises de choro, estresse”, diz um trecho do boletim.

No documento ainda é relatado que o jogador do Palmeiras ignora mensagens e a existência da criança.

“Nunca prestou nenhum tipo de ajuda emocional à criança e nem afetivo, fazendo visitas totalmente desregulares, causando brigas por sua família e ignorando a existe de uma criança que nunca fez nada para o mesmo ter esse tipo de comportamento. O abandono afetivo aconteceu definitivamente”, relatou.

Procurada pela coluna Fábia Oliveira, Ariatine Menice confirmou o registro da ocorrência contra Miguel Augusto por abandono afetivo e contou que foi convocada à depor sobre o caso no final do mês.