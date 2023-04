Zé Neto e Cristiano doam todo cachê de show em Mirassol para hospital

A dupla fez uma surpresa para a população ao anunciar doação 22/04/2023 13:42, atualizado 22/04/2023 13:42

Allysson Moreno

Zé Neto e Cristiano se apresentaram no Rodeio de Mirassol, no interior de São Paulo, na noite desta sexta-feira (21/4). A dupla foi muito esperada no evento, já que tem muitos amigos de infância por lá. Mirassol fica a poucos quilômetros de São José do Rio Preto, onde os cantores nasceram e moram até hoje.

O show pertinho de casa teve um gostinho especial. A dupla fez uma surpresa para a população local e no meio do show anunciou que o cachê da apresentação seria doado para a Associação Lar São Francisco que está construindo o Hospital São Pedro na Providência de Deus, que será referência na região.

“Na realidade, a gente não está doando nada, só nosso tempo. Quem está doando são vocês porque o dinheiro vem do ingressos que vocês pagam”, disse Zé Neto.

O cantor também falou sobre a alegria de ajudar a região e agradeceu aos fãs:

“Enquanto tivermos saúde e força e vocês continuarem ajudando a gente, vamos sempre ajudar nossa região e os hospitais. Dizem que santo de casa não faz milagre, mas aqui a gente faz. Olha a multidão que está aqui para ajudar”.

