Zeca agradece apoio da torcida do Vitória contra a Ponte Preta

Zeca exibiu a braçadeira de capitão do Vitória na estreia da Série B do Brasileiro, abriu o placar e festejou a vitória por 3×0 contra a Ponte Preta, na noite deste domingo (16), no Barradão.

O lateral direito já fazia parte do elenco que amargou as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste e pontuou como o grupo trabalhou durante a intertemporada para chegar bem na divisão de acesso.

“Só nós sabemos das dificuldades que tivemos. A gente trabalhou, abdicou do tempo da família e focou no Vitória, nos treinamentos”, disse o jogador. “Atacamos a todo momento para chegar ao gol. A torcida veio nos apoiar, então só tenho a agradecer”, completou Zeca, em entrevista ao canal Premiere.

Dono do gol que fechou o placar no Barradão, Rodrigo Andrade destacou o trabalho em equipe diante da Ponte Preta. “Apesar do gol, de tudo, é o conjunto. Fizemos uma boa partida, mas tem muito a melhorar. Ver o que o professor tem a dizer para melhorar cada dia mais”, afirmou em entrevista à Rádio Salvador FM.

Na avaliação do volante, o jogo contra a Ponte Preta foi o melhor do Vitória na temporada. “Sim, acho que sim. A equipe está de parabéns. Agora é trabalhar para fazer mais jogos como o de hoje”, concluiu. Osvaldo assinou o outro tento da partida.

O Vitória volta a campo no próximo domingo (23), às 18h, quando disputa o primeiro jogo da Série B como visitante, contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal.