Zeca Dirceu e Sergio Moro trocam farpas no X: ‘Cadeia é coisa do teu pai’, diz senador

Senador Sergio Moro (União Brasil-PR) 17 de abril de 2024 | 17:08

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) e o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) discutiram em postagens no X (ex-Twitter) sobre a possibilidade de cassação de Moro.

Na quarta-feira (16), Dirceu publicou uma montagem com imagens do senador e de Deltan Dallagnol e escreveu: “Cassação ou cadeia? Ou melhor, ambas as coisas! Agora, Moro terá que explicar o inexplicável e o fará também na esfera criminal. Justiça seja feita!”

Nesta quinta (17), Moro respondeu: “Cadeia é coisa do teu pai.”

Na tarde de quarta, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) analisava a decisão que afastou a juíza Gabriela Hardt, que foi a substituta de Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, e de outros três juízes da Lava Jato.

Em decisão apertada, o colegiado revogou o afastamento de Hardt e do atual titular da vara da Lava Jato, Danilo Pereira Júnior. Foram mantidos, porém, os afastamentos dos juízes federais do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) Carlos Thompson Flores e Loraci Flores de Lima.

No início do mês, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná rejeitou as ações do PL e do PT que pedem a cassação do mandato do senador e alegam a ocorrência de abuso de poder econômico na campanha de 2022.

Além disso, todos os juízes rejeitaram a acusação de uso indevido dos meios de comunicação social. Eles também não reconheceram indícios de caixa dois e triangulação de recursos.

O desfecho do caso, entretanto, só deve se dar no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Folhapress

