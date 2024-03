Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa para crianças no Rio

Zeca Pagodinho resolveu fazer uma boa ação neste domingo de Pascoa (31/3). Logo pela manhã, o cantor distribui ovos de Páscoa para crianças do bairro de Xerém, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Ele compartilhou alguns momentos da doação no Instagram e celebrou a data. “Domingo de Páscoa em Xerém! Que o amor ao próximo seja o guia de nossos corações ! Feliz Páscoa’, escreveu o artista.

Nos vídeos é possível ver que ele está com algumas caixas com ovos de chocolate na traseira de uma picape e conta com apoio de alguns amigos para a ação. Também é possível ver uma fila de crianças em uma primeira parada e pequenos grupos na rua.

Nos comentários, a atitude fez sucesso. Um seguidor afirmou que “Zeca Pagodinho é um ser humano abençoado”, enquanto outro sugeriu que ele precisa “se candidatar a presidente”.

Zeca Pagodinho se emociona com novidades sobre sua cinebiografia Zeca Pagodinho se emocionou ao descobrir quem fará parte do elenco da cinebiografia que abordará a sua vida. Amiga do cantor, a atriz Juliana Knust vai viver Mônica Silva, esposa de Zeca, na produção de Mauro Lima.

A atriz revela que recebeu uma ligação do cantor, emocionado, após descobrir que ela tinha sido selecionada. “Comemorou e disse que tinha mesmo que ser eu neste papel”, relembra.

Knust conta também que o cantor teve influência, mas na verdade foi a semelhança entre ela e a esposa de Zeca que foi decisiva para a escolha para o papel. “Muita gente pensa que vou fazer o filme porque a gente é amigo, mas a verdade é que o Zeca só foi consultado depois.”

Sem data de estreia definida, o filme será dirigido por Mauro Lima e contará toda a trajetória de Zeca Pagodinho, que completou 40 anos de carreira. A produção terá foco nas parcerias musicais do artista, histórias da infância e episódios folclóricos do sambista.