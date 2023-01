Zeca ressalta confiança no elenco e lamenta empate no fim: ‘Gosto amargo’

O empate diante do Santa Cruz neste sábado (21) pela estreia da Copa do Nordeste é mais um jogo que se soma à sequência negativa do Vitória neste começo de 2023. A equipe está na zona de rebaixamento no Campeonato Baiano, na 9ª colocação, e tem apenas um ponto conquistado em três partidas disputadas. O Leão buscava a recuperação diante dos pernambucanos pelo regional e vencia até os 51 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate frustrante.

O lateral Zeca, que estreou com a camisa vermelha e preta e marcou o gol que dava a vitória ao rubro-negro, comentou sobre o banho de água fria após o apito final. O jogador, que ganhou a chance nos onzes iniciais de João Burse após a lesão de Railan, afirmou que o grupo está unido em busca da melhora e acredita na recuperação nos campeonatos.

“Estamos todos juntos aqui, desde que cheguei. Quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, todos nós ganhamos. Hoje empatamos, mas com um gosto amargo no final. Nós temos confiança em todos os atletas da equipe e sabemos da pressão que existe, temos que arcar com tudo o que falam e trabalhar bastante para reverter essa situação”, disse Zeca, na saída de campo.

Agora, o Vitória tem uma sequência de três partidas seguidas pelo Campeonato Baiano, sendo uma delas o Ba-Vi, para se recuperar no estadual. O próximo jogo será na quinta-feira (26), o confronto direto contra o Doce Mel, equipe que também está na zona de rebaixamento do Baianão e ainda não conquistou pontos no campeonato.

Na sequência tem o clássico diante do Bahia, que acontece no domingo (29), e depois encara o Jacobinense, na quinta-feira, dia 2 de fevereiro.

Pela Copa do Nordeste, o próximo confronto será apenas no dia 5 de fevereiro contra o CSA, em Maceió. No Grupo A, o Vitória está na 3ª posição, mas ainda pode cair posições já que faltam dois jogos para acontecerem na rodada.