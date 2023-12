Zelensky e Milei se reúnem na Argentina: “Liberdade é o que nos une”

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está em Buenos Aires, na Argentina, para a posse do presidente Javier Milei, neste domingo (10/12). Ele encontrou-se com o argentino nesta tarde e considera que ambos os países são unidos pelos ideais de liberdade.

“Hoje, as ruas de Buenos Aires estão cheias da palavra ‘liberdade, liberdade’. Liberdade é o que nos une, Ucrânia e Argentina. Nós realmente a valorizamos, protegemos e estamos prontos para fortalecê-la, juntos”, afirmou Zelensky nas redes sociais.

Zelensky ainda destacou a dificuldade de comparecer ao evento, devido a guerra na Ucrânia, e que acompanhava Milei à distância. “Quando se está em guerra, é difícil fazer uma viagem tão longa, tão distante. Mas acompanhamos seus discursos no parlamento em apoio ao povo da Ucrânia e às pessoas que lutam contra a agressão russa. Percebemos que você é uma pessoa que realmente sente as palavras ditas. E pensamos que deveríamos agradecer e apoiar o novo presidente da Argentina”, afirmou Zelensky em um dos registros feitos.

Ele exaltou a possibilidade de um “futuro conjunto” entre os países, e que sentiu essa possibilidade durante a posse do presidente argentino. “Gostaria de dizer que estou seguro que podemos ter um futuro conjunto entre nossos povos e nossos países. E durante sua posse eu pude sentir isso. Não só no Congresso como também nas ruas. Não escutamos apenas seu nome mas também as palavras ‘liberdade, liberdade, liberdade’”, ressaltou. “Contamos com o apoio de vocês e podem contar com o nosso”, completou Zelensky.

Quando estava rumo à posse de Milei, o ucraniano Zelensky fez uma parada técnica no Brasil, às 20h15 deste sábado (9/12). A aeronave levantou vôo novamente, às 22h15, rumo ao país vizinho.

Quem representa o governo brasileiro no evento é o ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira, que está em solo argentino e, nesse sábado (9/12), encontrou a chanceler de Milei, Diana Mondino.

Compareceram à cerimônia de Milei na Argentina o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Jorginho Mello (PL-SC).