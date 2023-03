Gabi Martins descobre pela coluna que foi traída: “Tudo faz sentido”

Como a coluna LeoDias revelou com exclusividade nesta sexta-feira (17/3), o namoro de Gabi Martins e Lincoln Lau chegou ao fim devido à uma infidelidade do gamer. A cantora, no entanto, não sabia disso e continuava achando que tudo tinha chegado ao fim após um desentendimento entre eles. Infelizmente, a cantora descobriu por meio da coluna LeoDias que agora ex-namorado pulou a cerca enquanto eles ainda estavam juntos.

Surpresa e chateada, a cantora admitiu que já tinha sido alertada por outras pessoas que o streamer não era flor que se cheirasse. “Agora tudo faz sentido! Várias pessoas me alertaram”, falou em contato com a coluna.

Gabi-Martins-Lincoln-Lau

Gabi Martins revela que pediu para namorado cobrir tatuagem: entendaReprodução/Instagram

print-Lincoln-Gabi-Martins

print-Lincoln-Gabi-Martins

print-Lincoln-Gabi-Martins

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

print-Lincoln-Gabi-Martins

print-Lincoln-Gabi-Martins

print-Lincoln-Gabi-Martins

print-Lincoln-Gabi-Martins

print-Lincoln-Gabi-Martins

Como este espaço também revelou há pouco, um áudio vazado em uma live de Lincoln também fez Gabi ter suas desconfianças sobre o então namorado. Ela confrontou o cantor, que, como ela mesma disse para a coluna, desconversou.

“Na hora que eu perguntei [sobre o áudio] ele ficou todo desconcertado”, disse Gabi.

Em prints obtidos por esta equipe, Gabi conversa com Lau após o vazamento do áudio e diz que o que aconteceu foi falta de respeito. O streamer tenta desconversar mas, dias depois do fim do namoro, a coluna Leo Dias descobriu que, de fato, ele traiu Gabi Martins.

