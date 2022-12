Zilu fala o que acha sobre o relacionamento de Wanessa e Dolabella

O romance entre Dado Dolabella e a cantora Wanessa Camargo, filha de Zilu e do cantor Zezé Di Camargo, deu muito o que falar 29/12/2022 14:37, atualizado 29/12/2022 14:37

Reprodução/Montagem

O romance entre Dado Dolabella e a cantora Wanessa Camargo, filha de Zilu e do cantor Zezé Di Camargo, deu muito o que falar logo após o casal assumir estar junto novamente depois de anos separados. No entanto, sem se importar com a opinião de terceiros, Dado e Wanessa enfrentaram o mundo pelo amor e seguem firmes e fortes.

Todavia, segundo informações exclusivas do TV Foco, uma fonte segura do portal, revelou o que Zilu andou falando para quem quisesse ouvir, dentro de uma clínica, e o que ela pensa sobre a relação de Dado e Wanessa.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas