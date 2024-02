Zilu Godoi rebate discurso de Dado Dolabella sobre Wanessa: “Mentira”

Mãe de Wanessa Camargo, Zilu Godoi decidiu se manifestar nesta sexta-feira (22/2), depois de Dado Dolabella dizer que a filha entrou no BBB24 por estar com a situação financeira bastante complicada, tanto que este seria o motivo para ela ter aceitado o convite para participar do reality show da TV Globo. Segundo o ex-ator, namorado da cantora, “não tá fácil pra ninguém”.

“A Wanessa tem os shows, a carreira dela, que requer também. Hoje, para você ter música, você precisa investir. Quando ela parou para ir para o reality, os shows não continuaram. Ela precisava manter a equipe, isso é caro. Ela teve que pegar dinheiro emprestado de banco”, completou em bate-papo para o portal Leo Dias, embora não soubesse dizer o valor.

Ao ver a repercussão da declaração do novo genro, a ex-esposa de Zezé Di Camargo deixou um comentário numa publicação, afirmando que Dolabella teria faltado com a verdade. “Quanta mentira”, escreveu a matriarca.

Recentemente, Wanessa falou sobre dinheiro na casa mais vigiada do Brasil: “Esse é um dos motivos de eu entrar aqui… estou devendo um monte”. Na ocasião, Zilu também falou sobre o assunto: “As pessoas pensam que a Wanessa, por ser filha de um cantor famoso e minha filha, é bem resolvida financeiramente. Ela não é”.

A influenciadora completou em entrevista para Joby Albuquerque, da TV Connect USA, nos Estados Unidos: “Ela é uma pessoa que está trabalhando, lutando. Tem dois filhos para criar, teve uma separação, está em busca, financeiramente, de se ajustar. Em busca de, profissionalmente, se ajustar. E ela está ali para isso, para mostrar isso”.

Zilú finalizou ressaltando que Wanessa pretende sair do reality da TV Globo com o prêmio. “As pessoas não entendem, acham que ela não precisa. Não é questão de precisar, é questão de jogar. Ela está ali para mostrar quem é a verdadeira Wanessa”, concluiu.