Zoológico dá boas-vindas a filhote de rinoceronte ameaçado de extinção

O Zoológico de Kansas City deu as boas-vindas a uma nova adição da família.

No começo da manhã de 31 de dezembro, o estabelecimento com sede em Missouri comemorou o nascimento de um filhote de rinoceronte negro oriental.

rinoceronte negro oriental

Zoológico de Kansas City dá as boas-vindas ao filhote de rinoceronte negro oriental criticamente ameaçado de extinçãoJulia/Kansas Zoo

rinoceronte Chris Curry

Rinoceronte adultoChris Curry/Unsplash

rinoceronte Chris Curry 2

Rinoceronte adultoChris Curry/Unsplash

A espécie é criticamente ameaçada de extinção, segundo as diretrizes da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN).

O anúncio da chegada do bebê rinoceronte foi feito em postagens nas redes sociais do zoológico.

Os especialistas em cuidados com os animais dos rinocerontes relatam que o filhote está andando, amamentando e até brincando, e que Zuri é uma mãe de primeira viagem paciente e atenciosa.

“O celeiro está sendo mantido em silêncio com interação humana limitada para permitir que eles tenham bastante tempo para se relacionar, o que é um processo muito importante”, afirmou a instituição.

Nascido da mãe Zuri, o sexo do bebê rinoceronte será determinado nas próximas semanas por meio de um exame neonatal.

Os especilistas do zoológico também devem verificar a saúde geral do animal por meio de outras avaliações médicas.

Assim que souberem o sexo do filhote, o Zoológico de Kansas City avisa que fará uma cerimônia de escolha do nome do recém-nascido para os visitantes.

“Existem apenas cerca de 740 desse tipo de rinoceronte na natureza, então esse nascimento também é importante para a subespécie como um todo. Estamos entusiasmados”, comemorou o zoo.