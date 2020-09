Armando Azevedo se reúne com representantes da Guarda Municipal de Itamaraju

O pré candidato a prefeito de Itamaraju professor Armando Azevedo preocupado com o maior bem do município que é a vida, se reuniu com representantes da Guarda Municipal instituição democrática que escutará os pré candidatos a prefeito 2020.

Sabatinado por Wires o professor mostrou a necessidade real dos bairros humildes e do interior sobre segurança da vida das pessoas. Assumiu o compromisso de realizar concurso e criação da Guarda Municipal bem como falou sobre outras áreas que afeta a segurança desemprego, evasão escolar e desagregação familiar.

A categoria como os demais espera maior valorização do seu trabalho essencial para os munícipes. Sergio Lacerda falou sobre o Partido como está estruturado. Professor convidou a todos fiscalizar os recursos públicos do município e os secretários futuros serão escolhidos pela categoria correspondente, coisa inédita para Itamaraju.

Ao finalizar o encontro, o professor agradeceu a todos os presentes e colocou-se a disposição para perguntas.

Por | Ascom