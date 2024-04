Voltaremos e não desistiremos do Brasil, diz Bolsonaro em Aracaju

Ex-presidente declara que não houve corrupção no seu governo; participou de carreata na capital sergipana nesta 6ª feira (26.abr)

O ex-presidente Jair Bolsonaro em ato com apoiadores em Sergipe Reprodução/Rede sociais – 26.abr.2024

PODER360 26.abr.2024 (sexta-feira) – 23h40



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta 6ª feira (26.abr.2024) que voltará a governar o Brasil e disse que não houve corrupção durante o seu governo. As declarações foram dadas durante ato com apoiadores em Aracaju (SE).

“E se vocês estão aqui hoje é porque são movidos pelo mesmo princípio, que é o meu, é o teu, é o nosso, é amor à sua pátria, é sua temência a nosso Deus, é a certeza de que o Brasil será um grande país em um futuro bastante próprio. Nós voltaremos, nós não desistiremos do nosso Brasil”, disse.

O ex-presidente disse ainda não temer as investigações contra ele e negou ter cometido irregularidades.

“A ‘petralhada’ me chama de tudo, de xenófobo, de homofóbico, de racista, mas não me chamam de ladrão […] Continuem investigando baleia, móveis, joias, investiguem o que quiserem, não teve corrupção no meu governo, porque era um governo que respeitava o povo brasileiro”, afirmou.

Mais cedo, ao chegar na capital sergipana, ele foi recebido por apoiadores no aeroporto. Depois participou de uma carreata por ruas da cidade.

Assista (48s):