Aumentam reclamações de usuários de internet durante crise do coronavírus

Aumentaram as reclamações de clientes de internet banda larga das operadoras brasileiras no primeiro semestre deste ano, de acordo com os dados do comparador de planos de telecomunicações, Melhor Escolha, extraídos do site da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Foram registradas na Anatel 394 mil reclamações sobre o serviço no primeiro semestre de 2020, um aumento de 40% em relação ao semestre anterior.

Na banda larga fixa, crescem as reclamações quanto à qualidade, a partir de março, quando as medidas de isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19 entraram em vigor e o uso da internet nas residências teve aumento considerável.

Entre as grandes operadoras, a Claro Fibra, antiga NET, com 131,9 mil reclamações no semestre, foi a que teve maior aumento de queixas no período: 90,7% a mais em relação ao segundo semestre de 2019. Em segundo lugar, aparece a Vivo Fibra, com mais de 90 mil reclamações registradas. Depois, vem Oi Internet, com 72 mil queixas. A TIM Live teve quase 39 mil reclamações, ficando em quarto lugar neste ranking. As outras operadoras somaram 60,9 mil notificações.

Os problemas mais reclamados pelos clientes, em relação à internet fixa, são lentidão ou velocidade reduzida de conexão, depois falta total de conexão e cobrança em desacordo com o contratado.

Para saber mais, acesse o balanço de reclamações do primeiro semestre de 2020 no Portal do Consumidor. Ou navegue de forma interativa no painel de dados da Anatel.

Glauciana Nunes – Marketing