Interesse por título de eleitor dispara perto de prazo final; veja as perguntas mais buscadas

26 de abril de 2024

Com a proximidade do prazo final para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor neste ano –que vai até dia 8 de maio– as buscas sobre o documento dispararam no Google.

Dados do Trends mostram que o interesse pelo termo cresceu 40% no Brasil na comparação dos últimos 30 dias com o período anterior; nos últimos 90 dias, as buscas pelo assunto aumentaram 70%.

De acordo com a plataforma, desde as últimas eleições, as pessoas estão pesquisando com mais frequência por “título de eleitor cancelado”. O próximo pleito será em outubro para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Veja as perguntas sobre documento mais buscadas nos últimos 30 dias:

O QUE AS PESSOAS PERGUNTAM SOBRE TÍTULO DE ELEITOR

Como tirar o título e quais documentos precisa?

Como transferir título de eleitor?

Como saber o número do título de eleitor?

Como regularizar o título de eleitor?

Título de eleitor cancelado, o que fazer?

Como imprimir o título de eleitor?

Quanto tempo demora o requerimento do título de eleitor online?

COMO TIRAR O TÍTULO E QUAIS DOCUMENTOS PRECISA?

Por meio de cadastro digital e a inserção de documentos no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do seu estado.

Veja o passo a passo de como emitir o título de eleitor para votar nas eleições de 2024

Clique em “autoatendimento eleitoral”, em seguida, “título eleitoral”, e depois “tire seu título eleitoral”. Preencha os campos solicitados com seus dados, e durante o processo será necessário fazer o upload dos seguintes documentos, digitalizados:

Foto de seu rosto segurando um documento de identificação, também com foto;

Cópia ou foto do documento de identificação (preferencialmente o RG ou carteira de identidade nacional; segundo o TSE, CNH não deve ser usada isoladamente para identificação);

Comprovante de residência (são possíveis conta de luz, água, fatura do cartão);

Certificado de quitação militar em caso de homens com mais de 19 anos (menores de 18 anos não precisam apresentar o documento).

Também é possível tirar presencialmente, realizando o agendamento em um dos cartórios eleitorais presentes no seu estado de domicílio. No dia, leve as cópias originais dos mesmos documentos pedidos na solicitação online. No local, será tirada uma foto sua e coletada a biometria. O documento é emitido na hora, e também é possível usá-lo no e-Título, disponível nas lojas dos sistemas iOS e Android.

COMO TRANSFERIR TÍTULO DE ELEITOR?

Antes de pedir a transferência, veja alguns requisitos:

Deve ter passado no mínimo um ano desde seu alistamento ou sua ultima transferência;

O comprovante de endereço deve mostrar que você mora há pelo menos três meses no novo endereço;

Caso tenha alguma multa por conta de ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, deve-se pagar antes de pedir a transferência.

A transferência pode ser solicitada pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net, sistema disponível nos Portais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Saiba quando serão as eleições 2024, quais cargos estão em disputa e como são eleitos

Os documentos necessários para a solicitação de transferência devem ser digitalizados ou fotografados para que você possa incluir na sua solicitação:

Documento de identificação (frente e verso, quando for o caso);

Documento que comprove, no mínimo, três meses de vínculo com o município;

Comprovante de pagamento de débito, se houver débito com a Justiça Eleitoral.

Acompanhe a análise do pedido pela internet. Basta acessar a opção “acompanhar requerimento” e informar o número do protocolo gerado na primeira fase.

Se não houver pendência e for aprovada a transferência, você vai obter a via digital do título pelo aplicativo e-Título.

Também é possível presencialmente em uma unidade de atendimento da zona eleitoral responsável pelo município de domicílio eleitoral. Neste caso, pode necessitar agendamento prévio.

COMO SABER O NÚMERO DO TÍTULO DE ELEITOR?

Pelo sistema Autoatendimento Eleitoral – Título Net, basta clicar na opção “consulte número do título eleitoral”.

COMO REGULARIZAR O TÍTULO DE ELEITOR?

Para regularizar o título vai depender da sua situação eleitoral que pode ser acessada no site do TSE. O título pode se encontrar na situação regular ou irregular, que nesse caso seria cancelado ou suspenso.

Se estiver suspenso, o pedido de regularização deve ser encaminhado à Zona Eleitoral com os seguintes documentos:

Documento de identificação oficial com foto;

Documento que comprove o fim da causa de suspensão, conforme o caso como comprovação de extinção de punibilidade ou comprovação de fim do serviço militar obrigatório.

TÍTULO DE ELEITOR CANCELADO, O QUE FAZER?

Acesse o Autoatendimento Eleitoral, clique em “Título Eleitoral” e vá até a opção “Regularize seu título eleitoral cancelado”. Preencha o formulário e envie os documentos solicitados, depois acompanhe o andamento também pelo Autoatendimento Eleitoral, na opção “acompanhe uma solicitação”.

COMO IMPRIMIR O TÍTULO DE ELEITOR?

O título pode ser impresso pelo sistema Autoatendimento Eleitoral ou por meio do aplicativo e-Título.

QUANTO TEMPO DEMORA O REQUERIMENTO DO TÍTULO DE ELEITOR ONLINE?

O processamento da solicitação não é superior a três dias úteis. É possível acompanhar o status do pedido no site do TSE, clique em “autoatendimento eleitoral”, em seguida, “título eleitoral”, e depois “acompanhe uma solicitação”.

