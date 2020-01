BR-101 | Corpo de jovem itamarajuense é localizado em área de eucalipto

O corpo do jovem Jorge Andre Messias da Silva (20 anos), foi localizado no final da tarde deste sábado (11), numa propriedade rural as margens da rodovia BR-101, entre Itamaraju e Teixeira de Freitas. Ele estaria desaparecido desde o dia (08), onde familiares movimentaram as redes sociais a procura de informações.

As autoridades foram notificadas sobre a localização do corpo que estava numa área de plantio de eucalipto.

O corpo da vítima possuía sinais de violência, onde os autores efetuaram disparos de arma de fogo, possivelmente o corpo foi desovado na localidade.

A polícia efetuou os procedimentos periciais e posteriormente o corpo foi removido e transferido para o IML de Itamaraju, onde passou por reconhecimento e a liberação foi realizada pelos familiares.

Um inquérito deverá ser aberto para identificar a motivação e autoria do crime.