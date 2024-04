Lula presta solidariedade após premiê espanhol cogitar renúncia

Na 4ª feira (24.abr), Pedro Sánchez anunciou que considera deixar cargo depois da abertura de investigação contra sua mulher

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (dir.) recebeu o premiê espanhol, Pedro Sánchez (esq.), em 6 de março, em Brasília Sérgio Lima/Poder360 – 6.mar.2024

PODER360 26.abr.2024 (sexta-feira) – 8h04



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na noite de 5ª feira (25.abr.2024) que conversou com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, depois que o líder espanhol anunciou que considera deixar o cargo por causa da abertura de uma investigação por corrupção contra a sua mulher, Begoña Gómez.

“Conversei hoje com Pedro Sánchez para prestar solidariedade à sua liderança e papel por uma Espanha democrática e cada vez mais justa, próspera e humana. Sua força e papel são importantes para o seu país, para a Europa e para o mundo”, escreveu Lula em seu perfil no X (ex-Twitter).

Sánchez é filiado ao PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), de centro-esquerda. Em novembro de 2023, foi reeleito para seu 3º mandato com maioria absoluta no Parlamento da Espanha. Em março deste ano, Sánchez visitou o Brasil e se encontrou com Lula.

A mulher de Sánchez é acusada de tráfico de influência e corrupção e será investigada por supostamente usar sua posição como primeira-dama para conseguir investimento em um curso de mestrado da Universidade Complutense de Madri, da qual ela é diretora.

A acusação, aceita por um Tribunal de Madri, foi feita pela organização direitista Manos Limpias (Mãos Limpas, em português), que afirma ser “anticorrupção”.

No X, Sánchez afirmou que as denúncias são baseadas em notícias falsas de jornais de extrema-direita. Ele atribuiu o caso a uma manobra dos partidos PP (Partido Popular) e Vox para enfraquecê-lo politicamente e disse que a ação contra sua mulher foi premeditada.

“É uma operação de assédio e demolição por terra, mar e ar, tentar me enfraquecer política e pessoalmente, atacando minha esposa. Eu não sou ingênuo. Estou ciente de que Begoña está sendo denunciada não porque fiz algo ilegal, eles sabem que não há caso, exceto ser minha esposa. Como também tenho plena consciência de que os ataques que sofro não são à minha pessoa, mas ao que represento: uma opção política progressista, apoiada eleição após eleição por milhões de espanhóis, com base no progresso econômico, na justiça social e na regeneração democrática”, escreveu.