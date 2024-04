Médicos Ludhmila Hajjar e Paulo Saldiva farão plano de governo de Tabata na saúde

Foto: Divulgação

Ludmila Hajjar 26 de abril de 2024 | 07:54

Os médicos Ludhmila Hajjar e Paulo Saldiva serão os responsáveis pela elaboração do plano de governo na área da saúde da deputada federal Tabata Amaral (PSB), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo.

A pessebista deve anunciar outros nomes de destaque até 1º de maio, quando realizará um evento em São Paulo para apresentar todos os componentes da equipe de construção do plano de governo.

Hajjar é professora de cardiologia da Universidade de São Paulo e diretora de ciência e tecnologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Em 2021, ela recusou convite do então presidente Jair Bolsonaro (PL) para assumir o Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid-19 e foi uma crítica das recomendações de remédios sem eficácia para combate ao vírus, como a cloroquina. No ano seguinte, integrou o time da transição de Lula (PT).

Saldiva é professor de patologia na Universidade de São Paulo e desenvolve pesquisas sobre poluição atmosférica, analisando o impacto da qualidade do ar sobre a saúde da população.

Ele é membro do Comitê de Qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde e pesquisador do Departamento de Saúde Ambiental da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Guilherme Seto/Folhapress