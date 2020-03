BR-101 | PRF recupera S10 roubada após motorista fugir de abordagem e causar acidente

Na madrugada deste sábado (07), uma equipe da PRF retornava de um atendimento na rodovia, quando flagrou o condutor de uma caminhonete S10 adentrar de forma brusca em um posto de combustível ao avistar a viatura da PRF. A ação teve início na altura do quilômetro 720 da BR 101, em Eunápolis (BA).

Os agentes federais seguiram em direção ao carro para os procedimentos de fiscalização, porém o motorista ao perceber a aproximação da viatura empreendeu fuga, razão pela qual os PRFs iniciaram um acompanhamento tático, que se prolongou na rodovia.

Durante a fuga, o motorista transitou em velocidade incompatível, sem observar as normas gerais de circulação e conduta prudente no trânsito, bem como desrespeitou às sinalizações dos trechos, colocando em risco a segurança de todos. A caminhonete foi encontrada acidentada e abandonada, nas proximidades da cabeceira do rio Bunharém (rio do Peixe), no Km 723 às margens da rodovia.

O suspeito abandonou o carro e fugiu em direção ao matagal.

Após verificação minuciosa no automóvel e consulta ao sistema de dados da PRF, os agentes descobriram se tratar na realidade de um automóvel roubado na sexta-feira (06), no município de Serra (ES). Os policiais seguem na busca do suspeito.

O veículo apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil local, para os procedimentos cabíveis e posterior devolução ao seu legítimo proprietário.

Por | PRF