Coelba participa do projeto Verão Costa a Costa com ações de Eficiência Energética

Ação desenvolvida pelo Governo do Estado promove o esporte, a cultura e o turismo no litoral baiano.

O projeto Verão Costa a Costa aporta neste final de semana (01 e 02 de fevereiro) em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. Durante os dois dias, moradores e turistas vão poder participar da programação que inclui esportes radicais, se divertir com as apresentações de música e dança, ter acesso às atividades lúdicas e interativas no espaço da Coelba, além de trocar lâmpadas antigas por novas lâmpadas de LED.

O evento é gratuito e será realizado na Arena Boca da Barra, na Avenida Beira Mar. O Programa de Eficiência Energética da Coelba, regulado pela ANEEL, disponibiliza um caminhão itinerante, onde as crianças participam de jogos educativos e assistem aos vídeos de Paxuá e Paramim, os indiozinhos criados por Carlinhos Brown.

Paxuá é filha de Tupinambá, referência ao povo que habitava a costa brasileira no século XVI e Paramim é um índio extraterrestre, enviado para o planeta terra para auxiliar no consumo inteligente da energia. Na Floresta Amazônica, os indiozinhos se conhecem e junto a Braúna, figura representada por Brown – que aparece como esclarecedor das questões sobre energia – aprendem sobre a importância da energia elétrica.

Outra ação da Coelba no evento é a troca de lâmpadas fluorescentes, incandescentes e halógenas por lâmpadas LED (mais eficientes). Para participar da troca de lâmpadas é preciso ser cliente da Coelba (residencial ou rural-residencial) ser morador de comunidade popular ou estar cadastrado na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica), apresentar a conta de energia do mês anterior paga, não possuir débitos com a Coelba e entregar até 05 lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas (potência igual ou superior a 15W). Consultar demais critérios no local.

Na programação esportiva estão equipamentos de aventura e esportes radicais como o bungee trampolim, giromaster, full pipe, escalada e arvorismo, além de oficinas de surf e torneios de Vôlei de Praia, Futevôlei, Beach Soccer e Surf. O Verão Costa a Costa conta ainda com apresentações de grupos de dança e de música, com a participação de artistas locais e destaques da música baiana.

Desenvolvida pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) – com patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta e apoio da Bahiatursa – a iniciativa passará por oito cidades do litoral baiano. O objetivo é fomentar e promover esporte, turismo, cultura e entretenimento, e, também, gerar trabalho e renda para a população local.

De Porto Seguro o evento segue para Ilhéus (15 e 16 de fevereiro); Itacaré (07 e 08 de março); Maraú (21 e 22 de março); Valença (04 e 05 de abril); Lauro de Freitas (18 e 19 de abril) e Salvador (25 e 26 de abril).

SERVIÇO:

O QUÊ: Projeto Verão Costa a Costa – etapa Porto Seguro

QUANDO: 01 e 02 de fevereiro, das 08h às 17h

ONDE: Arena Boca da Barra – Avenida Beira Mar, Orla Norte de Porto Seguro

Por | Ascom