Lula lamenta incêndio que matou 10 pessoas em Porto Alegre

Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

1 de 1 Imagem colorida de presidente Lula com expressão séria no rosto – Metrópoles – Foto: Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophotoO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou as mortes de 10 pessoas em Porto Alegre (RS), após um incêndio em uma pousada na avenida Farrapos. As chamas começaram aproximadamente às 2h da madrugada desta sexta-feira (26/4) e foram contidas após duas horas pelos bombeiros.

Pelo X (antigo Twitter), o presidente escreveu: “Com tristeza e preocupação soube da morte de ao menos 10 pessoas em incêndio em uma pousada de Porto Alegre”.

“O estabelecimento acolhia pessoas em situação de vulnerabilidade na capital gaúcha. Minha solidariedade às famílias e aos amigos que perderam seus entes”, completou.

Duas vítimas morreram por inalação de fumaça e outras oito ficaram carbonizadas. Outras seis estão feridas e sob cuidados médicos no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.

Os bombeiros e a Polícia Civil cuidarão da apuração do ocorrido. A hipótese inicial é de que um isqueiro ou fósforo iniciou o incêndio.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?