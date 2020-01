COMUNICADO COELBA | Aviso de desligamento programado

A COELBA informa que o fornecimento de energia elétrica será temporariamente interrompido nesta quinta-feira (16), das 10hs às 17hs, em partes do centro do distrito de Guarani no município de Prado.

Serão atingidos os seguintes locais: Av. Josadack Mascarenhas, Av. Jose Co, Estrada Nova Alegria, Praça Brasil, Praça da Matriz, Povoado Guarani, Rodovia Itamaraju – Guarani, Rua 13 de Maio, Rua 2 de Julho, Rua Alfredo Costa Pinto, Rua Antonio Miguel, Rua Av. Brasil, Rua Carlos Gonthier, Rua Branlanda, Rua Francisco Vital, Rua Heliodorio Pires, Rua Joana Alves, Rua Jose Co, Rua Mario Ferreira, Rua São Miguel e Tv. Brandanda II, terá o FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA TEMPORARIAMENTE interrompido.

O desligamento será necessário para que os técnicos da empresa realizem, com segurança, serviços de melhoramento na rede elétrica do local. A interrupção programada, a depender das condições atmosféricas, poderá ser cancelada, caso ocorra situações de risco que impossibilite as manobras para desligar à rede elétrica.

Para evitar acidentes, a COELBA recomenda que eventuais reparos nas instalações elétricas internas ou em equipamentos sejam feitos com a chave geral desligada e os aparelhos retirados das tomadas mesmo durante o período da interrupção de energia, pois o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto.

A COELBA agradece aos seus clientes e se coloca à disposição para os esclarecimentos necessários.

Por | Ascom COELBA