Coronavírus: Porto Seguro tem toque de recolher a partir desta sexta-feira

A prefeitura de Porto Seguro decretou toque de recolher no município do sul da Bahia. A medida, adotada como forma de conter o avanço do coronavírus, começa a valer nesta sexta (10) e segue até a próxima quarta-feira (15).

Durante esse período, as pessoas não poderão circular nas ruas da cidade entre 20h às 5h. Nesse horário poderão funcionar funerária, vigilância patrimonial ou particular, o transporte de trabalhadores e a polícia. Os serviços de delivery só poderão funcionar até 23h.

Os demais seguimentos poderão ficar abertos das 8h às 18h. Clínicas, laboratórios e postos de saúde estarão em funcionamento das 7h às 18h.

A medida, conforme informou a prefeitura, se deve ao crescimento acelerado da doença em algumas localidades, como os bairros Cambolo, Parque Ecológico e Mercado do Povo. Porto Seguro já havia passado por toque de recolher, em junho, após decreto do governo do estado.

De acordo com a prefeitura, Porto Seguro possui 770 casos confirmados da Covid-19, 552 recuperados e 10 mortes.

Fonte | G1Ba