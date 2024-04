Tire suas dúvidas sobre a UPA de Teixeira de Freitas

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) faz parte da Rede de Atenção às Urgências, centralizando os cuidados de saúde de nível intermediário. Ela se integra a uma rede que inclui a atenção básica, hospitalar, domiciliar e o SAMU 192, visando uma assistência organizada e eficiente.

Devo procurar a UPA com quais sintomas?

É recomendado procurar a UPA caso apresente sintomas como febre alta acima de 39ºC, fraturas ou cortes com pouco sangramento, suspeita de infarto ou derrame, quedas com torção e dor intensa, ou cólicas renais. Estas podem indicar condições médicas graves que requerem atenção imediata, e a equipe da UPA está preparada para fornecer o cuidado necessário para lidar com as emergências de saúde.

Quais são os serviços oferecidos?

A UPA oferece uma gama completa de serviços de saúde, incluindo atendimentos médicos e de enfermagem, exames como raio-X e eletrocardiograma, além de serviços de fisioterapia, psicologia e assistência social. Também é feita a coleta de exames laboratoriais e transfusão sanguínea, garantindo cuidados abrangentes e eficazes para os pacientes, com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar da comunidade.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

Quem pode procurar a UPA?

Todos os teixeirenses podem procurar a UPA, que funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Ela atende casos de urgências e emergências, prestando atendimento de qualidade para condições clínicas agudas. A UPA também presta primeiros socorros para casos cirúrgicos e traumáticos, estabilizando pacientes e investigando para determinar o melhor procedimento para cada caso.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

Qual a média de atendimentos diários na UPA?

A UPA realiza em média mais de 280 atendimentos por dia. Apenas em 2024, foram feitos mais de 15 mil atendimentos.

Quais são os profissionais da UPA?

Uma equipe multidisciplinar de profissionais altamente capacitados está disponível para oferecer cuidados de saúde abrangentes e de qualidade. Essa equipe inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, auxiliares de farmácia, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e vacinadores. Além disso, há profissionais como porteiro, maqueiro, recepcionista, equipe de serviços gerais, pessoal de faturamento, diretor administrativo, coordenação de enfermagem, coordenação de porteiros e maqueiros, coordenação de serviços gerais, recursos humanos e auxiliar de cozinha, todos trabalhando em conjunto para garantir um atendimento eficiente e humanizado aos pacientes que procuram a UPA.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

O post Tire suas dúvidas sobre a UPA de Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.