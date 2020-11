Grupo SAF | Plano de assistência familiar oferece benefícios em vida e seguros

O Grupo SAF (Serviço de Assistência Familiar) tem se preocupado em oferecer benefícios aos associados além da cobertura no momento da partida. Por isso, fornece apoio em vida através de descontos em parceiros, empréstimo de equipamentos de recuperação como cadeira de banho, cadeira de rodas, andador, muleta, bengala e outros. Além disso, a participação em sorteios semanais de prêmios em dinheiro, realizados pela loteria federal.

A família também conta com seguros de vida, item essencial que garante a tranquilidade em caso de imprevistos. Confira abaixo algumas dúvidas e respostas sobre o assunto.

O que é o seguro de vida do SAF?

O seguro de vida é o benefício pago aos beneficiários indicados, em caso de óbito do titular do plano.

Qual é o valor do seguro?

Nos planos mais recentes, em caso de óbito por causas acidentais o seguro pode chegar até R$25 mil.

O que é a parcela grátis?

Também chamado de seguro prestamista é a quantidade de parcelas futuras do plano que são pagas pela seguradora em caso de falecimento do titular do plano. No Plano SAF, pode ser de 6 a 12 meses. Ou seja, durante este período a família não precisa se preocupar em pagar as parcelas do plano e continuará com todo cobertura.

Como contratar?

Você pode adquirir o plano SAF através do nosso escritório localizado na Praça Castelo Branco, 528 – Centro, ou através do nosso site: www.gruposaf.com.br. Ligue em nosso escritório 73 3294-2529.

Por | Ascom