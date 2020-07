ITAMARAJU | 43ª CIPM e GADS promovem ação ambiental voltada para arborização do quartel

Na manhã deste sábado (25), aconteceu na sede da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (43ª CIPM), em Itamaraju, uma ação ambiental promovida pelo comando da unidade, em parceria com o Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social (GADS), organização não governamental defensora do meio ambiente, com o objetivo de arborizar a área livre do quartel, através do plantio de mudas de árvores.

A sede da 43ª CIPM, inaugurada no ano de 2017, até essa ação não possuia nenhuma árvore plantada na sua área, que fica próxima de um dos ecossistemas da cidade, a “Lagoa do Jacaré”, conhecida por abrigar animais da espécie. A unidade pretende, com esse plantio de árvores nativas, contribuir com a diminuição dos impactos ambientais provocados com a edificação da sua sede no local. Ao todo, os voluntários do GADS plantaram, no entorno do estacionamento, 12 mudas de árvores como ipê amarelo, ipê rosa, resendar, pata de vaca, manga e goiaba vermelha.

Participaram das atividades: o Capitão Sidney Oliveira, subcomandante da unidade, Ninha Garcia, presidente do GADS, acompanhada de Vinicius Borges, Gelcinei Pinto, Claudia Pedra, Josimar Santos, Jurema Correia e Hudson Nascimento, que voluntariamente atuam como ativistas ambientais no município.

Ao final, o subcomandante parabenizou a ONG pela ação realizada e externou os agradecimentos em nome da Major Kelly Ravani, comandante. O GADS também passou orientações quanto aos cuidados que deverão ser adotados para que as mudas se desenvolvam, transformando-se em árvores saudáveis.

Por | Ascom43CIPM